« Plus rapide, moins cher » : la nouvelle obsession des Français qui change la donne dans les supermarchés

Le snacking en France connaît un renouveau qui change vraiment la donne. Avec un rythme de vie toujours plus effréné, on cherche tous des solutions rapides et simples pour manger. De plus en plus, les supermarchés se transforment en petits coins de pause déjeuner.

Une offre de snacking qui ne cesse de grandir

Les rayons des supermarchés se fourmillent désormais de produits à grignoter ou à manger sur le pouce. On y trouve des sandwichs, des quiches, des pizzas et des salades composées. Par exemple, chez Carrefour, le snacking représente environ 10 % du chiffre d’affaires, tandis que chez Casino, avec Monoprix et Franprix, il grimpe à 14 %. L’offre s’adapte tout au long de la journée, du petit-déjeuner au dîner, pour satisfaire toutes les envies.

Les boulangeries gardent pourtant une place importante avec près de 28 000 établissements en France. Elles réalisent un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros dont 55 % proviennent du snacking. Par contre, le sandwich, vedette historique, ne représente plus que 40 % des ventes, face à la diversification des produits proposés.

La consommation hors domicile toujours en hausse

En 2024, la consommation hors domicile a franchi la barre des 100 milliards d’euros, avec une progression de 1,9 % par rapport à l’année précédente d’après l’étude Circana Food service. Le seul marché du snacking est évalué à 20 milliards d’euros sur un total de 120 milliards de la restauration globale, constituant 58 % du chiffre d’affaires du secteur.

Les erreurs courantes à éviter dans les supermarchés sont cruciales pour optimiser ses achats. Les citadins pressés privilégient ces lieux pour leur rapidité et leur efficacité. Bernard Boutboul le résume bien en affirmant à BFMTV : « C’est moins cher que la boulangerie et que le restaurant », avec des prix souvent inférieurs d’environ 10 % par rapport à des enseignes comme Brioche Dorée ou Paul.

Des espaces dédiés et des partenariats qui boostent l’offre

Certains supermarchés vont jusqu’à aménager des espaces où l’on peut manger sur place, tout en intégrant des caddies connectés. Par exemple, le Monoprix du centre commercial Cap 3000 offre 65 places assises et propose une halle gourmande avec des plats préparés sur place. Ce concept attire ceux qui veulent profiter d’un repas complet tout en faisant leurs courses.

Les collaborations se multiplient également. Franprix, par exemple, s’allie à Krispy Kreme pour enrichir sa gamme de viennoiseries, tandis que Monoprix mise sur un espace boulangerie avec des produits confectionnés sur place.

Des offres qui répondent aux attentes des consommateurs

Les supermarchés ne cessent de diversifier leur offre, avec entre 10 et 15 nouvelles références chaque année. Chez Franprix, on retrouve environ 2 000 produits dédiés à la restauration à emporter. Les tarifs attirants jouent aussi leur rôle : une formule petit-déjeuner est proposée à seulement 1,90 euro et un repas complet pour 5,50 euros.