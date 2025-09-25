Pour une taxe Zucman au-delà de 500 000 € de patrimoine : un impératif de justice et d’efficacité économique

La concentration du patrimoine est aujourd’hui l’un des traits saillants des économies avancées. En France, selon la Banque de France, le patrimoine net moyen des ménages atteignait 446 000 € en 2023. Ce chiffre masque d’importantes disparités : la moitié des ménages détient moins de 125 000 € (patrimoine médian), tandis que les 10 % les mieux contrôlent plus de 50 % de la richesse nationale. Ces inégalités patrimoniales, largement documentées par Piketty (2013) ou Saez et Zucman (2016), traduisent un processus historique de reconcentration du capital au sommet de la distribution.

Dans ce contexte, la création d’un impôt annuel sur le patrimoine au-delà de 500 000 € de patrimoine se justifie pleinement. Le seuil de 500 000 € n’a rien d’arbitraire : il se situe au-dessus du patrimoine moyen (Qui se situe selon les sources entre 120 000 € et 433 000 €), ce qui signifie que seuls les ménages les plus aisés seraient concernés. Cette taxation, fixée à 2 % par an, permettrait de rééquilibrer un système fiscal aujourd’hui trop centré sur le travail et la consommation. À titre d’illustration, un ménage disposant d’un patrimoine net de 1 million d’euros verrait sa contribution s’élever à 10 000 € par an, un effort proportionné compte tenu de son niveau de richesse.

Le rendement potentiel est substantiel. En supposant qu’environ 1,5 million de ménages dépassent ce seuil, avec un excédent moyen de 200 000 €, le produit annuel de la taxe atteindrait près de 6 milliards d’euros. Pour comparaison, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ne rapporte que 1,9 milliard. Les expériences étrangères montrent qu’un tel impôt est viable : la Suisse et la Norvège disposent déjà d’une taxation annuelle sur la fortune, avec des taux compris entre 0,3 % et 1 % selon les cantons ou les tranches. Touchant des ménages salariés ceux-ci ne pourraient pas être tentés de s’exiler contrairement aux ultra riches qui sont mobiles.

Au-delà des chiffres, l’enjeu est moral et politique. Le système actuel produit des situations paradoxales où des ménages relativement fortunés échappent à toute contribution à l’impôt sur le revenu grâce au mécanisme du quotient familial. Prenons un exemple concret : un couple avec quatre enfants percevant 65 000 € de revenus annuels, soit près de 5 500 € par mois. Grâce au jeu des parts fiscales, ce foyer n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu. Pourtant, il bénéficie de revenus confortables, bien supérieurs au revenu médian, et peut par ailleurs détenir un patrimoine supérieur à 500 000 € avec un appartement sans verser le moindre impôt. Cette situation est difficilement justifiable. Elle illustre à quel point le système actuel peut épargner les ménages privilégiés, au détriment de l’équité. Comme l’a souligné Zucman (2019), un système qui tolère de telles exemptions pour les ménages riches mine le consentement à l’impôt et nourrit la défiance démocratique.

Les objections techniques — notamment la question des liquidités — sont surmontables. Trois mécanismes peuvent coexister :

l’accès au crédit garanti par les actifs ; la cession d’actifs non essentiels (résidences secondaires, œuvres d’art, portefeuilles financiers) ;

ou un mécanisme de copropriété publique, où l’État acquiert chaque année une quote-part du bien immobilier équivalente à l’impôt non réglé, récupérant sa part lors de la revente ou percevant une quote part de loyer. Ainsi par exemple pour un ménage possédant un appartement de 500 000 € au bout d’une dizaine d’années l’État serait propriétaire de 20% de ce même bien s’assurant ainsi une rente confortable avec des loyers. L’immobilier s’appréciant d’année en année les ménages même à la limite seraient toujours concernés par la taxe.

Il convient enfin de rappeler que la taxation du capital est un outil de stabilisation macroéconomique. En réduisant la concentration extrême des patrimoines, elle contribue à soutenir la demande intérieure, à élargir l’assiette fiscale et à renforcer la légitimité de l’État social. Comme l’écrit Piketty (2019), « sans une régulation fiscale du capital, la logique inégalitaire du capitalisme menace la démocratie elle-même ».

Taxer à 2 % les patrimoines supérieurs à 500 000 € n’est donc pas une mesure punitive, mais une réforme rationnelle et nécessaire. Elle s’appuie sur des comparaisons internationales, s’inscrit dans la tradition des travaux académiques sur la fiscalité du capital, et répond à une exigence de justice sociale : faire en sorte que ceux qui possèdent plus contribuent davantage. Dans une République attachée à l’égalité et à la solidarité, il s’agit moins d’un choix idéologique que d’un impératif moral et économique.

Vous avez trouvé cet article absurde. Vous avez raison.

Au nom d’une pseudo-morale égalitaire, certains en viennent à légitimer la remise en cause de la propriété privée, voire sa spoliation. On est toujours le riche de quelqu’un : croire qu’une taxe comme la « taxe Zucman » ne concernera qu’une poignée de foyers 1 800 selon certains calculs est un leurre. Le message implicite est simple : « ne vous inquiétez pas, cela ne vous touchera pas ». Mais une fois le principe admis, rien n’empêche d’abaisser les seuils pour inclure progressivement les classes moyennes supérieures, comme ce fut le cas avec l’ISF.

C’est non seulement dangereux, mais aussi immoral : la propriété privée est un droit fondamental, quel que soit le niveau de fortune. L’impôt doit frapper les flux, c’est-à-dire les revenus, et non les stocks. Taxer le patrimoine, c’est taxer une richesse déjà constituée, souvent issue d’un travail.

