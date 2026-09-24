Pourquoi certains élus républicains refusent désormais de faire campagne aux côtés de Trump : « L’argent ne suffira pas cette fois »

« Il y a une véritable dynamique en faveur des démocrates et, si nous n’y prenons pas garde, tout le monde va soudain se réveiller en constatant que nous allons perdre », a averti le sénateur républicain de Virginie-Occidentale Jim Justice, dans une déclaration au HuffPost.

Donald Trump a organisé, à la mi-septembre 2026, une inhabituelle « convention de mi-mandat », l’occasion pour le président de prononcer des discours en prime time et d’appeler les électeurs à se mobiliser comme s’il figurait lui-même sur le bulletin de vote.

Les grandes tendances de cette campagne sont connues depuis des mois : les électeurs se disent mécontents de la gestion par Trump de l’économie et de la guerre en Iran, et nombreux sont ceux qui jugent qu’il a renié certaines promesses pour se préoccuper davantage de son héritage politique et de son enrichissement personnel que de faire baisser les prix.

Restait à savoir si cette colère s’étendait aux territoires acquis aux républicains, et si l’afflux d’argent en faveur du parti pourrait compenser cette donne.

Le sondage réalisé par le New York Times et le Siena College, publié le 15 septembre 2026, donne 51 % des électeurs susceptibles de voter favorables à un candidat démocrate au Congrès, contre 43 % pour un candidat républicain, soit près de neuf points d’écart.

Ce sondage vient compléter une série d’enquêtes défavorables aux républicains, dont la responsabilité est largement imputée à Trump. Parmi les sondés, 49 % disent vouloir soutenir un candidat qui ferait contrepoids au président, contre 26 % qui préféreraient un allié de Trump.

Sa cote de popularité plafonne à 38 %, son plus bas niveau depuis le début de la guerre en Iran. Les électeurs font désormais davantage confiance aux démocrates sur l’immigration et l’économie, les deux thèmes qui avaient porté Trump à la victoire en 2024.

Le Decision Desk HQ a changé ses projections pour la première fois, donnant 51 % de chances aux démocrates de remporter le Sénat. Selon le Washington Post, Trump se montre peu inquiet en public, mais aurait pris conscience en privé de la gravité de la situation et écouterait attentiv.