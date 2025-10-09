Le « shutdown » commence à faire mal : Trump déclenche les premiers licenciements

Les États-Unis se trouvent en pleine paralysie budgétaire. Ce shutdown, le premier en sept ans, rappelle celui de décembre 2018 sous l’administration de Donald Trump, qui avait duré 35 jours et coûté environ 11 milliards d’euros à l’économie. À peine dans sa deuxième semaine, les répercussions se font déjà sentir tant sur le plan économique que social, menaçant de provoquer une crise sociale inédite.

Des retombées économiques et sociales qui inquiètent

La situation actuelle met une pression toujours plus forte sur l’économie américaine. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux « non-essentiels » se retrouvent en chômage technique sans salaire, et la menace de licenciements massifs plane sur les services fédéraux, exacerbée par un déficit commercial record. Donald Trump affirme même que des suppressions de postes définitives ont commencé. Kevin Hassett, le principal conseiller économique du président, a précisé que si les négociations n’aboutissent pas, on ne pourra éviter des licenciements. « Si le président estime que les discussions n’aboutissent absolument à rien, alors les licenciements démarreront », a-t-il déclaré sur CNN.

Le malaise se ressent largement parmi les Américains : un sondage YouGov montre que 80 % des personnes interrogées redoutent les retombées économiques du shutdown. Ce sondage a été réalisé auprès d’un panel représentatif d’environ 2 400 citoyens.

Un jeu politique compliqué

Ce blocage budgétaire résulte d’un désaccord persistant entre républicains et démocrates. Donald Trump pointe du doigt les démocrates, les accusant de provoquer « la perte de beaucoup d’emplois ». Pendant ce temps, les républicains refusent de prolonger les aides fiscales liées à l’Obamacare, tandis que les démocrates s’obstinent à conserver les subventions d’assurance santé.

En mars dernier, lors d’une menace similaire de shutdown, une minorité de démocrates avait fini par voter en faveur d’une résolution républicaine permettant de maintenir temporairement ces subventions. Aujourd’hui, John Thune, chef de la majorité républicaine au Sénat, affirme que le blocage pourrait durer « aussi longtemps que les démocrates le voudront ».

Des perspectives incertaines

Malgré l’urgence de la situation, aucun dialogue concret n’a eu lieu entre les principaux dirigeants du Congrès depuis la dernière réunion qui s’est soldée par un échec à la Maison Blanche. John Thune a reconnu que les deux camps étaient « dans l’impasse », même si des discussions informelles se poursuivent pour envisager une prolongation des subventions à l’Obamacare.

Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, met en garde contre une hausse spectaculaire des coûts de santé qui toucherait des dizaines de millions de contribuables si les aides fiscales ne sont pas rallongées, tout en critiquant les modifications controversées apportées par l’administration Trump.