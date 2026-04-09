Pourquoi la guerre Iran États-Unis a très peu de chances de reprendre

Après plusieurs semaines d’affrontements indirects et de frappes ciblées, l’idée d’une reprise rapide de la guerre entre les États-Unis et l’Iran revient régulièrement dans le débat stratégique. Pourtant, lorsqu’on analyse froidement les intérêts des acteurs, une conclusion s’impose : ni Washington ni Téhéran n’ont réellement intérêt à relancer le conflit.

Une guerre coûteuse et politiquement risquée pour Washington

Pour les États-Unis, la guerre récente contre l’Iran a représenté un engagement militaire coûteux et politiquement sensible. Les opérations ont mobilisé des moyens considérables : missiles de croisière, aviation stratégique, déploiements navals et forces spéciales. Au-delà du coût financier direct, l’opération a aussi comporté un risque militaire réel, notamment celui de voir des pilotes capturés ou des pertes américaines médiatisées.

Dans un contexte politique intérieur dominé par la base électorale MAGA, une nouvelle guerre longue au Moyen-Orient serait particulièrement difficile à justifier. Depuis plusieurs années, ce courant politique défend une vision très claire : réduire l’engagement militaire extérieur pour concentrer les ressources sur les priorités américaines internes. Une reprise du conflit entrerait donc en contradiction directe avec cette orientation politique.

À cela s’ajoute un facteur économique. La crise a provoqué de fortes turbulences sur les marchés énergétiques et financiers. Or Donald Trump a toujours accordé une importance centrale à la performance économique y compris pour lui même car il n’a pas intérêt à déclencher une crise. Une nouvelle escalade militaire risquerait d’alimenter une instabilité financière susceptible d’affaiblir la dynamique économique américaine, ce qui va à l’encontre de ses intérêts politiques et économiques.

Un Iran affaibli qui doit se reconstruire

Du côté iranien, la situation est encore plus claire : le pays sort affaibli du cycle d’affrontements. Plusieurs responsables importants du régime ont été éliminés, et certaines infrastructures stratégiques ont subi des destructions significatives. Le pays est durablement affaibli. Cette guerre rapide avec plus de 16000 frappes a fait très mal à l’Iran. Quoi qu’en dise le narratif Iranien, le pays s’est montré incapable d’enrayer les attaques américaines qui ont pu opérer tranquillement avec une supériorité aérienne écrasante. L’Iran n’a pas intérêt à ce que cela recommence car elle sait que dans cette hypothèse elle sera contrainte de nouveau à subir des dommages catastrophiques.

Même si l’Iran dispose d’une capacité remarquable de résilience, notamment grâce à une élite scientifique et technique très solide et à une longue expérience de gestion sous sanctions, une reprise immédiate de la guerre représenterait un risque considérable pour le régime. La priorité de Téhéran est désormais de stabiliser la situation intérieure et de reconstruire certaines capacités industrielles et militaires.

L’Iran reste en effet un pays paradoxal : un système politique relativement archaïque coexiste avec une société très éduquée et un vivier important d’ingénieurs et de scientifiques. Cette combinaison a permis au pays de survivre pendant des décennies sous sanctions internationales. Mais elle ne change pas un fait fondamental : une guerre prolongée contre les États-Unis serait extrêmement coûteuse et dangereuse pour la stabilité du régime.

Les deux véritables points de tension : nucléaire et détroit d’Ormuz

Si la guerre n’a pas intérêt à reprendre, deux dossiers restent néanmoins explosifs.

Le premier concerne le programme nucléaire iranien. Après les frappes subies, une partie des dirigeants iraniens pourrait être tentée d’accélérer la recherche d’une capacité nucléaire militaire, suivant le modèle nord-coréen. Pour Téhéran, l’arme nucléaire représenterait une garantie de sécurité ultime contre toute intervention étrangère. Pour Washington, cette perspective est inacceptable. Les États-Unis chercheront donc à empêcher l’Iran d’accéder à cette capacité, notamment en tentant de contrôler ou de neutraliser les stocks d’uranium enrichi. Ce dossier restera probablement le principal point de friction stratégique dans les années à venir.

Le second point concerne le détroit d’Ormuz. L’Iran possède un levier géopolitique majeur : sa capacité potentielle à perturber la circulation maritime dans ce passage stratégique par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. Certains analystes évoquent même la possibilité pour Téhéran de tenter d’imposer une forme de « taxe de passage » informelle dans la zone, en utilisant la menace militaire comme moyen de pression. Une telle stratégie reviendrait en pratique à instaurer une forme de rente géopolitique permanente. Mais cette logique se heurterait directement au droit maritime international et provoquerait probablement une réaction internationale immédiate. Imposer un péage militaire sur un détroit stratégique reviendrait à instaurer une forme de coercition sur le commerce mondial, ce que les grandes puissances maritimes auraient peu de raisons d’accepter. Une sorte de racket où l’on menace physiquement les victimes pour les faire payer. Un peu comme si la France et l’Angleterre exigeaient que l’on paye pour passer dans la Manche.

Une logique de dissuasion plutôt que de confrontation

Au final, la dynamique la plus probable entre l’Iran et les États-Unis n’est pas celle d’une guerre ouverte, mais celle d’une dissuasion mutuelle instable. Washington a démontré sa capacité à frapper durement les infrastructures iraniennes. Téhéran a montré qu’il pouvait perturber l’équilibre énergétique mondial. Dans ce contexte, la reprise d’une guerre directe ne servirait réellement les intérêts d’aucun des deux acteurs principaux. La logique dominante devrait donc rester celle d’une tension contrôlée, faite de pressions diplomatiques, d’opérations indirectes et de rapports de force ponctuels — mais sans basculer dans un conflit ouvert.