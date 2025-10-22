Pourquoi la taxe Zucman déclenche déjà un exil financier inédit

En France, la taxe Zucman revient au centre du débat fiscal. Bien que non encore votée définitivement, cette dernière affiche un objectif clair : taxer lourdement les plus hauts patrimoines pour corriger ce que ses partisans qualifient de déséquilibre fiscal. Le projet de taxation sur les holding s’inscrit dans cette trajectoire.

Un choc fiscal annoncé avant même le vote

La taxe Zucman repose sur un principe simple et brutal : imposer un impôt plancher de 2 % par an sur le patrimoine des ménages détenant plus de 100 millions d’euros, explique Le Monde. Le nombre de foyers visés est estimé à environ 1 800 en France, selon Novethic. Le rendement annoncé franchit les seuils de plateaux : certains parlent d’une recette potentielle de jusqu’à 20 milliards d’euros par an. Un chiffre complètement irréaliste si l’on en croit les spécialistes car il est facile de se déplacer dans d’autres pays. Mais alors même que le projet n’est pas adopté et est loin de faire l’unanimité, les signaux d’alerte apparaissent. Le projet a déjà été repoussé par le Sénat le 12 juin 2025, avait alors annoncé Le Monde qui souligne que « le rendement de la taxe Zucman pourrait être beaucoup plus sensible au moindre exil fiscal ».



Le risque d’exil de capitaux, un effet déjà visible

Un des arguments majeurs émis contre la taxe Zucman est le risque de fuite des capitaux : l’idée que, face à un impôt ciblé aussi lourd, les très hauts patrimoines quitteraient la France ou redéploieraient leurs actifs vers des juridictions plus accueillantes. Or, Atlantico évoque déjà « l’un des plus rapides exils de capitaux français de l’histoire ».

Quant au détail chiffré, une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) évoque une expatriation supplémentaire comprise entre 0,02 % et 0,23 % des hauts patrimoines français pour un point de pourcentage d’imposition supplémentaire.

Un texte non voté mais anticipé déclenche des décisions. Autrement dit, l’effet d’annonce suffit à modifier les comportements. Pour la gauche française, cela pose un double enjeu : d’un côté la volonté de taxation accrue, de l’autre le risque d’affaiblir la base fiscale ou d’envoyer un signal négatif aux investisseurs.

En dépit de ces critiques, les défenseurs de la mesure soulignent que l’impact global de l’exil reste « quantitativement faible ». Comme le résume Eva Sas, députée écologiste, évoquant la taxe Zucman : « Le risque d’exil fiscal n’est pas nul, mais il est quantitativement faible. », rapporte RCF. Cette analyse est incomplète car à chaque départ c’est un contribuable important (2% des contribuables paient 40% de l’impôt sur le revenu) qui s’en va et également pour les entrepreneurs un potentiel créateur de richesses.

Impacts pour la gauche française et la fiscalité

Pour ceux qui la portent, la taxe Zucman incarne une ambition de justice fiscale : rendre les ultra-riches davantage contributeurs. Comme l’indique Public Sénat, « l’objectif principal de cette surtaxe est de corriger un phénomène de régression fiscale, souvent dénoncé à gauche ». Cette analyse se base sur une confusion majeure des thuriféraires qui confondent revenus personnels et revenus professionnels stockés dans une holding. C’est une méconnaissance élémentaire du fonctionnement des entreprise.

Cependant, l’analyse critique s’impose. Une tribune publiée dans Le Monde soutient que la taxe générerait non pas 20 milliards d’euros mais plutôt 5 milliards d’euros de réduction du déficit public, en raison des effets d’optimisation et d’exil.

Cette amplitude réduite pose question pour la gauche : comment justifier politiquement une mesure destinée a envoyer politique à sa base dont la portée budgétaire reste modeste et aux conséquences graves ? D’autant que le dispositif n’en est qu’au stade de projet.