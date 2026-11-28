La règle qui plafonne le chauffage des logements à 19 °C connaît une dérogation que peu de locataires ou de propriétaires connaissent. Les locaux hébergeant des personnes âgées ou de jeunes enfants peuvent être chauffés à une température moyenne de 22 °C, avec un plafond fixé à 24 °C.

Cette possibilité repose sur un arrêté ministériel du 25 juillet 1977, toujours en vigueur, réaffirmé par une réponse du ministère chargé du Logement publiée au Journal officiel le 16 janvier 2024.

Le texte ne laisse guère de place au doute : « La réglementation en vigueur permet de différencier la température moyenne d’un logement, le cas échéant en la fixant au-delà de 19°C », indique cette réponse ministérielle. Concrètement, syndics d’immeubles collectifs et bailleurs sociaux disposent d’une base légale pour ajuster la chauffe des établissements qui accueillent des publics fragiles.

Un plafond, pas une obligation

La limite de 19 °C reste inscrite aux articles R. 241-25 et suivants du Code de l’énergie. Elle fixe un plafond moyen, pas un objectif à atteindre ni une obligation individuelle : aucun particulier ne risque de sanction pour chauffer son salon à 20 °C ou 21 °C chez lui, rassure Presse Citron.

Née des chocs pétroliers des années 1970 pour freiner la consommation nationale de fioul et d’électricité, cette règle visait à l’origine les bâtiments collectifs et tertiaires avant de devenir, par simplification, une norme appliquée à tous les logements. Elle ne repose pas sur un impératif médical.

Passé cet âge, la thermorégulation du corps perd en efficacité et la fonte musculaire réduit la production naturelle de chaleur. Plusieurs études médicales associent le froid à une hausse de la pression artérielle, à un risque accru d’accidents vasculaires cérébraux et d’infections pulmonaires, des complications qui peuvent survenir jusqu’à 21 jours après l’exposition.

L’Organisation mondiale de la santé recommande un seuil de 18 °C pour un adulte en bonne santé dans les climats tempérés, mais préconise une valeur supérieure pour les personnes âgées.

Chauffer plus haut a un prix. Selon l’ADEME, le chauffage représente déjà 66 % des dépenses d’énergie d’un ménage français, et chaque degré supplémentaire alourdit la consommation d’environ 7 %, un repère inchangé depuis cinquante ans. Passer de 19 °C à 22 °C alourdit ainsi la facture de 300 à 450 euros par an pour un foyer tout électrique.

L’ADEME recommande de ne pas chauffer uniformément tout le logement à la même température. Dans les pièces de vie, 19 °C reste la référence ; dans les espaces inoccupés et dans la chambre la nuit, mieux vaut descendre à 16 ou 17 °C ; la salle de bain, elle, ne nécessite 22 °C que pendant son utilisation.

L’agence conseille aussi d’abaisser systématiquement la température de 2 à 3 °C la nuit et lors des absences prolongées, sans jamais couper totalement le chauffage, pour éviter qu’un logement reparti de trop bas ne consomme davantage pour retrouver une température confortable.

Dans un immeuble collectif ou un parc social, les résidents âgés peuvent demander au syndic ou au bailleur d’adapter les courbes de chauffe de la chaufferie centrale. Des répartiteurs de frais et des robinets thermostatiques permettent à chacun de piloter sa consommation réelle sans subir le réglage uniforme de la copropriété.

Pour limiter les déperditions, l’ADEME conseille encore de poser des rideaux thermiques épais, de calfeutrer les bas de portes et de maintenir une hygrométrie entre 40 % et 60 %.

Au-delà du cas des personnes âgées, la pertinence même du plafond à 19 °C est contestée pour l’ensemble des logements. Les bâtiments construits ou rénovés dans les années 1970 n’ont que peu de points communs, sur le plan thermique, avec ceux de 2026 : isolation renforcée, pompes à chaleur, thermostats connectés.

Pour Nick Barber, expert en gestion énergétique, « cette température a été définie comme un compromis économique plutôt que comme un véritable optimum de confort ».

De plus en plus d’experts avancent désormais 20 °C comme référence pour le salon et les pièces de vie, contre 16 à 18 °C dans les chambres, 22 °C dans la salle de bain et 17 °C dans les couloirs.

Une température de 20 °C réduirait aussi les risques de condensation et de moisissures, fréquents dans les logements maintenus trop bas. Les thermostats connectés, capables d’adapter la chauffe selon les horaires d’occupation, offriraient jusqu’à 15 % d’économies par rapport à un réglage unique sur tout le logement.

Pour Brad Roberson, spécialiste des systèmes de chauffage, « la sensation de confort thermique dépend de nombreux facteurs au-delà de la simple température » : humidité, circulation d’air, activité physique ou façon de s’habiller entrent aussi en jeu. Cette marge de manœuvre reste toutefois conditionnée par l’isolation : un logement mal isolé ne permet jamais de descendre confortablement sous 19 °C, quels que soient les équipements installés.