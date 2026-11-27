En septembre 2025, le média sud-coréen JoongAng a rapporté que Korean Air reconsidérait son projet de modifier la disposition des sièges en classe économique, passant d’un agencement 3-3-3 à un agencement plus serré 3-4-3, après une levée de boucliers de la part des consommateurs. La compagnie n’a publié aucun plan de cabine officiel pour les Boeing 777-9 qu’elle a commandés, mais il serait surprenant qu’elle conserve neuf sièges de front sur ce modèle.

Ce recul tranche avec un mouvement de densification devenu la norme sur deux gros-porteurs long-courriers précis, le Boeing 777 et l’Airbus A350.

Le 777-300ER, symbole d’une densification généralisée

Historiquement, les 777-200LR et 777-300ER volaient en 3-3-3, avec des sièges larges de 46 à 47 cm. L’appareil est d’ailleurs certifié pour accueillir jusqu’à 550 passagers en configuration ultra-dense. À ce jour, la majorité des 777-300ER dans le monde ont été équipés ou réaménagés en dix sièges de front, ramenant la largeur à environ 43 cm.

Qatar Airways et Emirates, deux compagnies à l’image pourtant premium, ont basculé dans ce mouvement. Seules Japan Airlines, ANA, Korean Air et Singapore Airlines continuent de résister.

Deux avions pensés à l’origine pour neuf sièges

Le 777 et l’A350 n’ont pourtant pas été dessinés pour dix sièges de front. Le 777, lancé comme un long-courrier haut de gamme, affichait à ses débuts une cabine entièrement configurée en 3-3-3. L’A350, arrivé près de deux décennies plus tard et surnommé « Xtra Wide Body », a vu sa largeur réduite par rapport au 777 : 5,60 mètres pour la production initiale, jugée suffisante pour un neuf de front confortable.

Les deux appareils restent physiquement et légalement capables d’accueillir une configuration 3-4-3, mais la plupart des compagnies avaient, jusqu’ici, choisi de ne pas y recourir.

Deux compagnies sœurs, Air Caraïbes et French Bee, ont fait un choix différent dès l’achat de leurs A350 de production initiale : une classe économique en 3-4-3. Cette disposition permet à French Bee d’atteindre les 480 places certifiées de l’A350-1000, dont 40 en premium et 440 en économie.

Air Caraïbes applique la même configuration sur une partie de sa flotte. La largeur de siège tombe alors à environ 41 cm, contre une moyenne industrielle de 43 à 46 cm. Les deux compagnies assument ce choix : leur marketing mise sur le prix d’accès à des destinations lointaines plutôt que sur le confort à bord.

Sans créer de nouvelle version de l’appareil, Airbus a introduit à partir de 2022 une nouvelle norme de production qui allonge la cabine utilisable et amincit les parois, portant la largeur intérieure à 5,72 mètres. Pour les compagnies qui conservent le neuf de front, cela permet de faire passer la largeur de siège de 46 à 47,5 cm.

Mais cette même marge rend aussi plus envisageable le passage à dix sièges de front, avec des sièges de 43 cm, plus proches du standard mondial. Philippine Airlines est, à ce jour, la seule compagnie mainline à avoir fait ce choix sur ses A350 de nouvelle norme de production.

Elle gagne ainsi environ un pouce de largeur sur French Bee, mais en perd davantage face aux compagnies restées en neuf de front.

Les futurs 777-9 et 777-8, dotés de parois plus fines, portent la largeur de cabine à un niveau supérieur à celle du 777-300ER. Sur la page produit du 777X, Boeing avance un appareil « jusqu’à 40 cm plus large que l’A350 ».

En novembre 2026, Singapore Airlines a dévoilé sa nouvelle cabine de 777-9, avec des sièges économiques de 44,7 cm en 3-4-3. Boeing plafonne par ailleurs le nombre de sièges de l’appareil, pour des raisons de sécurité liées aux issues de secours, à 475 ou 440 selon la configuration des portes retenue par la compagnie.

La cabine plus large et plus longue du 777-9 ne devrait pourtant pas se traduire par davantage de sièges par rangée, la grande majorité des 777-300ER étant déjà en dix de front, et d’autres forces du marché poussant au contraire vers davantage de sièges premium.

Reste la comparaison la plus parlante : celle d’un A350 de nouvelle norme de production, presque toujours exploité en neuf de front, face à un 777-9 qui le sera presque systématiquement en dix de front. Dans ce cas précis, l’A350 conserve un avantage d’environ 2,8 cm de largeur supplémentaire par siège, soit 6,25 % de plus que son concurrent américain.