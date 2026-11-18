Une mobilisation inédite face à une crise qui s’intensifie

Ce 18 novembre 2026 marque un tournant dans la lutte contre la précarité énergétique en France. À l’occasion de la sixième édition de la Journée nationale dédiée à cette problématique, vingt organisations engagées contre l’exclusion et le réchauffement climatique ont présenté une charte ambitieuse comportant huit mesures concrètes. Cette mobilisation intervient alors que les chiffres atteignent des sommets alarmants : selon le médiateur national de l’énergie, 36 % des ménages français éprouvent désormais des difficultés à régler leurs factures d’énergie, un niveau jamais observé auparavant.

Parallèlement à cette charte, les acteurs associatifs ont annoncé la création d’un réseau « Santé-logement » réunissant professionnels de la santé et spécialistes de l’habitat. Comme l’expliquent les organisations porteuses de l’initiative, « l’objectif du réseau est de contribuer à la production de connaissances sur les liens entre santé et habitat, et de les porter dans le débat public pour faire avancer la lutte contre le mal-logement, en tant que politique de santé publique ». Cette approche novatrice reconnaît enfin officiellement ce que les travailleurs sociaux constatent quotidiennement : l’impossibilité de chauffer correctement son logement constitue un facteur majeur de dégradation sanitaire.

Des chiffres qui traduisent une urgence sociale grandissante

Derrière les pourcentages se cachent des réalités humaines dramatiques. Les 36 % de ménages en difficulté représentent 3,5 millions de foyers français contraints de rationner leur consommation énergétique ou de renoncer à chauffer convenablement leur logement. Plus préoccupant encore, cette situation ne concerne plus uniquement les populations traditionnellement précaires : 60 % des jeunes âgés de 18 à 34 ans ont rencontré des obstacles financiers pour s’acquitter de leurs factures d’énergie en 2026, selon les données de la Fondation pour le Logement.

La restriction du chauffage pour motifs économiques touche désormais 74 % des foyers français, un taux qui frôle le record historique de 79 % enregistré en 2023 au plus fort de la crise énergétique consécutive au conflit ukrainien. Paradoxalement, alors que les prix de l’énergie se sont relativisés depuis cette période, la précarité énergétique continue sa progression inexorable. Cette apparente contradiction s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs structurels qui fragilisent durablement les ménages modestes.

L’été 2026 a également révélé une facette méconnue de cette précarité : 65 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, établissant un nouveau record. Cette donnée souligne l’inadaptation thermique généralisée du parc immobilier français, incapable de protéger ses occupants aussi bien du froid hivernal que des canicules estivales de plus en plus fréquentes. Le Monde avait d’ailleurs documenté ce phénomème lors de la dernière vague de chaleur estivale.

Les passoires thermiques, un fléau persistant malgré les engagements

L’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) a recensé 3,9 millions de logements classés comme passoires thermiques en 2026. Ces habitations énergivores, étiquetées F ou G au diagnostic de performance énergétique, constituent le cœur du problème. Leurs occupants, souvent locataires de propriétaires réticents à investir dans des travaux coûteux, subissent de plein fouet l’inflation énergétique tout en contribuant massivement aux émissions de gaz à effet de serre.

Or, la dynamique de rénovation s’est brutalement enrayée. Au premier semestre 2026, seulement 111 000 logements ont bénéficié des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), soit une chute vertigineuse de 41 % comparativement à l’année précédente. Cette dégringolade compromet gravement les objectifs climatiques français, qui visent à diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. À ce rythme, l’éradication des passoires thermiques, pierre angulaire de la stratégie énergétique nationale, s’éloigne dangereusement.

Des choix politiques pointés du doigt par les associations

Pour les vingt organisations mobilisées, dont la Fondation pour le Logement qui pilote cette journée depuis 2020, la responsabilité politique est clairement établie. « L’aggravation de la précarité énergétique n’est donc pas seulement liée aux prix de l’énergie, c’est aussi le résultat de choix politiques », affirment-elles sans détour. La chronologie des décisions gouvernementales étaye effectivement cette analyse.

En janvier 2026, les guichets MaPrimeRénov’, dispositif phare d’accompagnement financier des travaux de rénovation énergétique, ont fermé leurs portes après une première vague de restrictions budgétaires en 2025. En septembre dernier, plusieurs aides complémentaires ont été purement et simplement supprimées. Plus récemment encore, l’exécutif a annoncé la fin programmée des programmes CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) spécifiquement dédiés à la lutte contre la précarité énergétique, dispositif qui obligeait les fournisseurs d’énergie à financer des actions d’économies chez les consommateurs les plus vulnérables.

Cette réduction drastique de l’arsenal public intervient alors même que la réforme de la taxe d’habitation a généré des effets collatéraux inattendus : un million de foyers n’ont pas perçu leur chèque énergie en 2025, perdant ainsi une aide pourtant modeste mais cruciale pour les budgets les plus serrés. Olivier Challan Belval, médiateur national de l’énergie, a récemment rappelé que « à la veille de la trêve hivernale, l’électricité constitue un produit de première nécessité ». Sa mise en garde souligne le risque accru de coupures pour impayés, malgré la protection théorique offerte par la trêve hivernale entre novembre et mars. Le Figaro a récemment consacré un article détaillé à ces alertes.

La pauvreté générale, terreau fertile de la précarité énergétique

Cette vulnérabilité énergétique croissante s’inscrit dans un contexte socio-économique dégradé. Selon les données de l’INSEE publiées en juillet dernier, le taux de pauvreté en France atteignait 15,4 % en 2023, plaçant 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté monétaire. Cette paupérisation progressive de franges entières de la population explique pourquoi la précarité énergétique déborde désormais largement des catégories traditionnellement identifiées comme précaires.

Les jeunes actifs et étudiants, confrontés à des loyers élevés dans des logements souvent vétustes et mal isolés, constituent une population particulièrement exposée. Leurs revenus modestes ne leur permettent ni d’absorber des factures énergétiques gonflées, ni d’envisager un déménagement vers un habitat plus performant. Les personnes âgées, propriétaires de logements anciens mais disposant de pensions limitées, se trouvent également piégées dans l’impossibilité de financer des rénovations coûteuses.

Vers une reconnaissance de la précarité énergétique comme enjeu de santé publique

Le lancement du réseau Santé-logement constitue probablement l’innovation la plus prometteuse de cette sixième Journée contre la précarité énergétique. En associant médecins, infirmiers, travailleurs sociaux et spécialistes de l’habitat, cette initiative ambitionne de documenter scientifiquement les pathologies directement liées aux conditions de logement inadéquates. Les décès survenus lors des canicules successives, l’aggravation de maladies respiratoires chroniques dans les logements humides et mal ventilés, les troubles psychologiques induits par le stress financier permanent : autant de manifestations sanitaires d’une précarité trop longtemps considérée uniquement sous l’angle économique.

Cette approche holistique pourrait transformer radicalement les politiques publiques en matière de logement. Plutôt que de considérer la rénovation énergétique comme un simple levier climatique ou une dépense sociale, elle pourrait être repositionnée comme investissement sanitaire préventif, générant des économies substantielles pour l’assurance maladie. Les coûts évités en termes de consultations médicales, d’hospitalisations et de traitements chroniques justifieraient alors des budgets d’intervention bien supérieurs aux montants actuellement alloués.

Un hiver sous haute tension

Alors que la trêve hivernale débute et que les températures chutent, des millions de Français s’apprêtent à affronter plusieurs mois de privations et d’arbitrages impossibles entre chauffage, alimentation et autres dépenses contraintes. La charte présentée par les vingt organisations propose des solutions concrètes : rétablissement et pérennisation des aides à la rénovation, renforcement du chèque énergie, accompagnement renforcé des ménages les plus fragiles, obligation de résultats pour les propriétaires bailleurs.

Reste à savoir si ces propositions trouveront une oreille attentive auprès d’un gouvernement contraint par des impératifs budgétaires serrés. La précarité énergétique, longtemps perçue comme un problème marginal, s’impose désormais comme un marqueur d’inégalités sociales profondes et un révélateur des contradictions entre ambitions climatiques affichées et moyens réellement mobilisés. L’hiver 2026-2027 dira si la France saura transformer l’urgence en action ou si les chiffres records de cette année annonceront une dégradation supplémentaire pour 2027.