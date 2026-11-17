Les Restos du Cœur ont accueilli 1,4 million de personnes pendant la campagne 2025-2026, soit 9 % de plus que l’année précédente. L’association lance ce mardi 17 novembre 2026 sa 42e campagne d’hiver. En août, l’inflation en France s’établissait à 2,4 %, loin des 6 % atteints en 2022-2023 ; ce ralentissement ne ramène toutefois pas les prix à leur niveau d’avant la crise.

Des prix toujours élevés pour les ménages aux revenus modestes

Selon les données publiées par l’association ce lundi, les Restos du Cœur ont accueilli 100 000 bénéficiaires supplémentaires en un an et distribuent désormais 186 millions de repas par an. Parmi les personnes accueillies figurent 115 693 enfants de moins de trois ans, 6 % de plus qu’en 2024-2025. Ils représentent près d’un enfant sur cinq parmi les bénéficiaires.

Une inflation plus faible signifie que les prix augmentent moins vite, non qu’ils baissent. Les ménages paient ainsi toujours davantage qu’avant la crise de 2022, sans que leurs revenus aient suivi la même progression. D’après l’association, 77 % des familles aidées vivent avec moins de 668 euros par mois et par unité de consommation, soit la moitié du seuil de pauvreté. Après le paiement du logement et des dettes, 43 % n’ont plus rien pour vivre.

Entre 2020 et 2024, les prix de l’alimentation, de l’énergie et du logement ont augmenté de 15 à 25 %, contre 8 à 12 % pour les salaires minimums et les prestations sociales. Le revenu réel des personnes aux salaires les plus faibles stagne depuis plusieurs années. Les dépenses de logement, d’énergie et de transport pèsent sur leurs budgets : un ménage qui consacre 40 % de ses revenus au logement et 15 % à ses déplacements professionnels dispose de peu pour se nourrir. La crise du panier alimentaire accentue cette difficulté.

Des jeunes et des personnes en emploi parmi les bénéficiaires

À Paris, Danielle, bénévole, décrit auprès de RMC les personnes qui se présentent : « Il y a des inscriptions tous les jours, tous les jours. Des jeunes, des familles… Il y a tout. C’est la misère. Des gens ne peuvent plus se nourrir. » L’association accueille notamment des salariés en CDD, des jeunes diplômés à la recherche d’un emploi stable, des retraités aux pensions minimales et des familles monoparentales.

Les moins de 25 ans représentent 50 % des personnes accueillies. Certains sont exclus d’aides sociales et cumulent emplois précaires et absence de filet de sécurité. Contrats courts, horaires variables et revenus irréguliers rendent aussi les dépenses difficiles à prévoir : un travailleur qui alterne des CDD de deux mois et des périodes de chômage partiel ne peut pas anticiper ses besoins alimentaires.

En Isère, Pascal Chatelain, responsable départemental, indique que les besoins ont quasiment doublé en six ans. La progression y est plus forte qu’au niveau national.

Moins de repas distribués à Saint-Lô, une campagne désormais annuelle

À Saint-Lô, la distribution passe de sept à six repas par semaine pour les personnes isolées et de cinq à quatre pour les familles, explique Solange Lecharpentier à Saint-Lô. Cette réduction permet d’accueillir davantage de personnes avec les mêmes ressources. Jean-Michel Richard, président bénévole des Restos du Cœur, prévient : « Nous sommes vraiment en limite de ce qu’on peut faire financièrement. »

L’association refuse chaque année une aide alimentaire à plusieurs dizaines de milliers de personnes. « C’est un véritable crève-cœur au sein du réseau quand on est dans l’obligation de dire non à quelqu’un. On est à peu près sur plusieurs dizaines de milliers de personnes à qui, chaque année, nous sommes obligés de refuser de l’aide alimentaire », précise Jean-Michel Richard.

Les Restos du Cœur abandonnent la distinction entre campagnes d’été et d’hiver au profit d’une campagne annuelle unique, de novembre à octobre. L’association compte 80 000 bénévoles réguliers et 31 300 bénévoles ponctuels dans 2 275 lieux d’accueil. Reste la question du financement : les dons privés suffiront-ils face à la hausse de 9 % du nombre de bénéficiaires constatée en un an ? Certains candidats à la présidentielle 2027 commencent à évoquer un soutien public accru.