Selon l’UFC-Que Choisir, pour la réglementation, le Léger doux d’Elle & Vire n’est pas un beurre. Ce constat, dans une étude comparative, surprendra plus d’un consommateur. En cause : une teneur en matières grasses de seulement 20 %, quand les 80 % restants sont essentiellement constitués d’eau et d’additifs destinés à reproduire la texture, la couleur et l’apparence d’un beurre classique.

L’association de consommateurs a passé au crible 20 beurres doux et demi-sel vendus en supermarché, en barquettes et en plaquettes. Au menu des vérifications : les listes d’ingrédients, la présence d’additifs et d’arômes, mais aussi le goût. Une dégustation à l’aveugle a réuni une trentaine de consommateurs, chargés de juger saveurs, textures et couleurs sans connaître les marques, qu’il s’agisse de grandes enseignes nationales ou de produits distributeurs souvent moins chers. Verdict global : aucune catégorie n’échappe à l’ultratransformation, un phénomène que l’UFC-Que Choisir juge désormais trop courant dans l’alimentation.

Le Léger doux d’Elle & Vire écope de la plus mauvaise note de la catégorie beurres doux, 12,6/20. L’association y voit un exemple de produit ultratransformé qui s’éloigne de la recette traditionnelle, au point de tromper le consommateur sur la nature réelle de l’aliment acheté. Les additifs servent, selon l’étude, à « compenser le manque de goût et de couleur » qu’entraîne la réduction drastique de matière grasse.

Quatre autres références mal classées

Dans la catégorie des beurres demi-sel, c’est le Beurre demi-sel léger 40 % de matières grasses, de la marque Les Croisés et vendu chez E.Leclerc, qui ferme la marche avec 10,4/20, la pire note toutes catégories confondues. L’UFC-Que Choisir pointe des additifs et un recours aux arômes jugés médiocres, ainsi qu’un contrôle insuffisant de la teneur en sel affichée sur la barquette. Selon l’UFC-Que Choisir, le produit obtient une qualification globale moyenne.

Le Beurre de baratte fabriqué en Normandie aux cristaux de sel de Guérande, d’Isigny Sainte-Mère, décroche 10,5/20. Sa faiblesse tient uniquement à une teneur en sel jugée mauvaise pour la santé en cas de consommation fréquente. Pour le reste, il reste bon ou moyen sur la plupart des critères, et notamment bien noté sur l’absence d’arômes artificiels et d’additifs.

Le Beurre demi-sel à teneur réduite en matières grasses (60 %) de Montfleuri, avec 10,6/20, subit le même reproche sur le sel : une dose jugée excessive et un goût trop salé lors de la dégustation, qui pèse lourdement sur la note finale.

Enfin, le Beurre doux à teneur réduite en matières grasses 60 % Eco+, vendu chez E.Leclerc, obtient 12,8/20. Sa conformité en matières grasses est jugée médiocre par les experts de l’association. Comme d’autres références allégées, il s’écarte de la composition traditionnelle du beurre, ce qui limite son intérêt nutritionnel.

L’association rappelle qu’un produit vendu sous l’appellation beurre n’offre pas systématiquement les mêmes qualités, et conseille de vérifier avant l’achat la liste des ingrédients, la proportion de matières grasses, la quantité de sel et la présence éventuelle d’additifs ou d’arômes.

Sa règle de base : plus la recette est courte et proche de la composition traditionnelle, plus le produit a de chances d’être de bonne qualité. Un beurre classique, consommé avec modération, reste souvent préférable à certaines versions allégées qui multiplient les ingrédients pour préserver aspect et saveur.