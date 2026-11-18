RTE ne prévoit pas de difficulté particulière pour l’approvisionnement électrique français cet hiver. Cette production disponible ne signifie toutefois ni une baisse des factures ni une progression rapide des usages de l’électricité.

Un parc nucléaire plus disponible qu’en 2022

Dans ses perspectives pour l’hiver 2026-2027, le gestionnaire du réseau RTE aucun risque de pénurie n’est identifié et ne juge pas nécessaire d’appeler à une vigilance particulière. La situation diffère de celle de l’hiver 2022-2023, marqué par des alertes répétées sur la sécurité d’approvisionnement.

La capacité de production nucléaire d’EDF atteint 50 GW en novembre 2026, soit 10 GW de plus qu’en 2022. Elle devrait monter à 53 GW en janvier 2027 avec la remise en service de plusieurs réacteurs, retrouvant ainsi un niveau habituel d’avant-crise. À titre de comparaison, un gigawatt correspond à la consommation électrique d’environ 700 000 foyers : les 10 GW retrouvés représentent l’équivalent de 7 millions de foyers.

RTE rappelle : « La crise énergétique de 2026 est différente de celle de 2022-2023, qui était alors marquée par une très faible disponibilité de la production nucléaire et un risque élevé sur l’équilibre entre l’offre et la demande ». En 2022-2023, la corrosion sous contrainte avait obligé EDF à arrêter simultanément de nombreux réacteurs, au moment où la guerre en Ukraine s’accompagnait d’une flambée des prix du gaz. Les réacteurs sont aujourd’hui opérationnels et la France aborde l’hiver sous le signe de l’abondance.

Pourquoi le gaz pèse encore sur les prix de l’électricité

La production française ne détermine pas à elle seule le prix de l’électricité. Sur le marché européen de gros, les centrales à gaz, notamment présentes en Allemagne et en Italie, fixent souvent le prix marginal. Les cours du gaz restent donc susceptibles de se répercuter sur les tarifs malgré la disponibilité du parc nucléaire. Selon l’indice des prix à la consommation de l’Insee, le prix du gaz a augmenté de 27,1 % sur un an en octobre 2026.

Les tensions géopolitiques liées au conflit ukrainien et les incertitudes concernant l’approvisionnement en gaz russe entretiennent la hausse des cours. Les industriels français demandent davantage de stabilité tarifaire pour leurs achats d’énergie et leurs investissements. « Nous voulons des prix sécurisés sur le long terme », déclare Philippe Kehren, PDG du chimiste Solvay. Cette volatilité pèse sur leur compétitivité européenne ; pour les particuliers, l’abondance de la production nationale ne devrait pas se traduire par une baisse significative des factures.

L’électrification progresse moins vite que prévu

Électrifier l’économie consiste à remplacer progressivement le pétrole et le gaz par l’électricité, par exemple dans les transports, les fours industriels ou le chauffage par pompe à chaleur. Cette substitution doit réduire les émissions de CO2 grâce à une production notamment nucléaire et renouvelable. Le gouvernement français a lancé au printemps 2026 un plan d’électrification lié aux objectifs climatiques nationaux.

La consommation française d’électricité a augmenté d’environ 1 % au premier semestre 2026, mais reste inférieure d’environ 5 % à sa moyenne de 2014-2019, avant les crises. Olivier Houvenagel, directeur Économie du système électrique de RTE, constate : « Nous ne voyons pas d’inflexion structurelle très forte pour la consommation électrique, en tout cas pas à hauteur de ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation du pays ». Dans le transport routier, le chauffage résidentiel et l’industrie lourde, le passage à l’électricité reste freiné par des investissements tardifs, des infrastructures de recharge insuffisantes et des prix élevés de l’énergie.

La filière nucléaire annonce 100 000 recrutements en dix ans pour maintenir sa capacité de production. Si la demande d’électricité ne suit pas, la France risque néanmoins de sous-utiliser cette production décarbonée tout en important du gaz coûteux pour d’autres usages.

Une météo plutôt clémente attendue cet hiver

En hiver, chaque degré de température perdu ajoute environ 2 400 MW à la consommation électrique, soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires. Même avec une production abondante, une période de grand froid peut donc solliciter davantage le réseau.

Le 10 novembre 2026, un réchauffement stratosphérique soudain du vortex polaire a été observé. Un tel événement n’avait jamais été relevé avant la fin novembre depuis 1958. Souvent associé à des vagues de froid tardives, il n’a pas modifié les prévisions de Météo-France : l’agence estime à 70 % la probabilité que le trimestre de novembre à janvier soit plus chaud que la normale et ne prévoit pas de vague de froid majeure.

Un hiver doux limiterait les pointes de consommation liées au chauffage et les besoins d’importations coûteuses. Au vu des perspectives de RTE, ni coupures ni délestages ne sont attendus durant l’hiver 2026-2027 ; les foyers équipés d’un chauffage électrique ne devraient donc pas subir d’interruption d’approvisionnement.