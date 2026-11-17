Entre le 18 et le 21 mai 2026, FDJ United a repéré 226 nouvelles annonces frauduleuses sur Facebook et Instagram. Elles utilisaient sa marque pour promouvoir des jeux interdits en France, parfois avec des contenus identiques ou presque à ceux déjà signalés. L’opérateur a engagé une procédure en référé contre Meta pour obtenir leur suppression.

Des casinos en ligne interdits, promus sur les réseaux sociaux

En France, les casinos en ligne sont interdits : roulette, blackjack et machines à sous ne peuvent être proposés que dans des établissements physiques agréés. FDJ détient le monopole sur les paris sportifs et les jeux de loterie ; les paris hippiques sont ouverts à la concurrence sous le contrôle de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). À l’échelle européenne, plus de 80 millions de citoyens sont exposés chaque année à une offre de jeux d’argent illégale, selon les chiffres communiqués par FDJ United.

Sur Facebook et Instagram, les fraudeurs profitent de l’audience des plateformes, de leurs outils de ciblage publicitaire, de la facilité à créer des comptes et d’une modération parfois défaillante. Ils peuvent ainsi diffuser rapidement des annonces destinées aux amateurs de jeux.

Logos, points de vente et fausses unes de journaux

La marque FDJ est connue depuis des décennies en France et associée à des jeux légaux et sûrs. Les annonces frauduleuses en reprennent les logos, les couleurs et les slogans pour se présenter comme des offres officielles. Selon le communiqué de FDJ United, elles « reprennent à l’identique les marques et signes distinctifs du groupe pour promouvoir des casinos en ligne, strictement interdits en France ».

Certaines utilisent aussi des photographies de véritables points de vente FDJ ; d’autres fabriquent de fausses unes de journaux connus. « Plusieurs publications illicites allaient jusqu’à reproduire des points de vente partenaires FDJ, ainsi que des unes de journaux connus afin de renforcer leur caractère trompeur », précise le groupe dans Les Échos.

Une annonce qui propose un casino en ligne sous le nom de FDJ est frauduleuse. Avant de suivre un lien, vérifiez son adresse : le site officiel utilise le domaine fdj.fr. Promesses de gains faciles, bonus démesurés, absence de numéro d’agrément ANJ dans les mentions légales, graphismes approximatifs ou demande de paiement en cryptomonnaie sont d’autres signaux d’alerte.

La procédure de FDJ contre Meta et les risques pour les joueurs

FDJ United demande en référé la suppression des annonces frauduleuses et des mesures préventives. Sa PDG, Stéphane Pallez, a annoncé la plainte lundi dans une tribune, au lancement d’une campagne de sensibilisation contre les jeux illicites organisée pendant la semaine européenne du jeu responsable. Le groupe invoque un précédent : en avril 2024, la justice française a ordonné à Meta de bloquer les publicités usurpant la marque Barrière, une décision confirmée en appel en janvier 2026. FDJ espère obtenir une protection similaire et appelle à réunir opérateurs, plateformes, acteurs financiers et associations dans une coalition nationale.

Pour les joueurs attirés par ces annonces, les risques concernent notamment le paiement des gains promis et l’utilisation de leurs données bancaires par des fraudeurs, qui peuvent les revendre ou les exploiter. Ces sites échappent au contrôle fiscal et ne prévoient pas les protections contre l’addiction imposées aux opérateurs régulés ; les joueurs n’y disposent d’aucun recours légal. FDJ United décrit des offres « accessibles sans aucun garde-fou ou mesure de protection ». Contrairement aux jeux régulés, elles ne disposent d’aucun filet de sécurité.

FDJ United demande aussi que les réseaux sociaux assument davantage de responsabilités et coopèrent avec les autres acteurs concernés. Des contenus illicites réapparaissent sous de nouvelles formes malgré les décisions de justice : avant de cliquer sur une publicité pour des jeux en ligne, vérifiez sa source.