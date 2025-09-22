Près d’Orly, un parking clandestin découvert : des centaines d’automobilistes piégés

Le 16 septembre 2025, une opération d’envergure a eu lieu dans le Val-de-Marne pour mettre fin à un parking clandestin situé sur le chemin des carrières, dans la zone industrielle près de l’aéroport d’Orly. Les forces de l’ordre ont saisi 236 véhicules et ont mis en lumière les manœuvres douteuses de l’entreprise Parkineo, qui se spécialise dans le stationnement longue durée pour les voyageurs.

Des pratiques bien louches

Parkineo, basée à Orly dans le Val-de-Marne, offrait des services de stationnement aux personnes prenant l’avion depuis l’aéroport. Au menu :

41 € pour quatre jours

87 € pour dix jours

plus un service de navette vers l’aéroport – une offre qui paraissait plutôt alléchante pour ceux qui cherchaient une solution pratique sans se ruiner.

Mais sous cette apparence de sérieux se cachait une réalité bien moins reluisante. L’entreprise occupait illégalement des terrains privés sans l’autorisation des propriétaires afin de garer les voitures de ses clients. Ces derniers, les véritables possesseurs des terrains, ont décidé de porter l’affaire devant les tribunaux pour mettre un terme à cette situation illégale.

L’action des autorités et ce qui s’en est suivi

La préfecture du Val-de-Marne a rapidement pris en main le dossier et a décidé de sévir contre Parkineo. Le 10 septembre 2025, le préfet a donné le feu vert à l’intervention en ordonnant l’utilisation de la force publique pour stopper ces agissements. Une semaine plus tard, les forces ont mis cette décision à exécution en expulsant l’entreprise et en procédant à la saisie des 236 véhicules abandonnés sur place.

Les clients concernés ont été avisés qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours pour récupérer leur voiture. Cette décision a provoqué un véritable tollé sur Internet, notamment sur les forums et réseaux sociaux où de nombreux usagers dénonçaient ce qu’ils considéraient comme une forme de publicité mensongère.

Quelques retours sur l’affaire

La réaction des clients ne s’est pas fait attendre. Beaucoup ont exprimé leur mécontentement et leur déception en ligne, reprochant à Parkineo de n’avoir tenu aucune de leurs promesses en abusant de leur confiance. Les échanges sur les réseaux sociaux abondent en plaintes concernant le manque de transparence et le caractère illégal des opérations menées par l’entreprise.

Pour justifier son intervention, la préfecture du Val-de-Marne a déclaré : « Le préfet a accordé le 10 septembre 2025 l’octroi de la force publique afin d’évincer cette entreprise qui usait de procédés frauduleux, tout en facturant au prix fort les voyageurs souhaitant bénéficier d’un stationnement longue durée. » Cette déclaration souligne la gravité des faits reprochés à Parkineo et explique la rapidité de la réponse des autorités locales.