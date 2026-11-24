Intermarché et E.Leclerc expérimentent une nouvelle génération de chariots connectés censés remplacer, à terme, le caddie traditionnel. Un magasin Intermarché de Provins, en Seine-et-Marne, a installé le dispositif. Du côté d’E.Leclerc, les tests se déroulent sur la Côte d’Azur, à Antibes et à La Colle-sur-Loup. Ces chariots conservent l’allure d’un caddie ordinaire. Mais au niveau de la poignée, ils embarquent un écran tactile, une scannette et deux caméras reliées à un logiciel de reconnaissance d’images. À Provins, la technologie utilisée est celle de la société israélienne Shopic, un boîtier d’intelligence artificielle qui se clipse sur n’importe quel chariot. À Antibes et La Colle-sur-Loup, ce sont des modèles « Knap Kart » de la start-up française Knap qui sont testés : des chariots transparents, dotés d’un écran renforcé, dont une quarantaine ont été installés dans les magasins azuréens.

Le total s’affiche avant le passage en caisse

Dès qu’un produit est déposé, le système identifie automatiquement sa marque, son poids et son prix, puis l’ajoute au ticket virtuel affiché sur la tablette, explique Marmiton. Le client voit ainsi en temps réel le montant de ses courses, les promotions en cours, sa cagnotte de fidélité et, selon les cas, le Nutri-Score des produits glissés dans le panier. En bout de parcours, plus besoin de vider le chariot sur le tapis : une borne dédiée génère directement la facture, réglable par carte bancaire ou par smartphone. Pour les enseignes, l’intérêt dépasse le seul confort client. L’entretien des chariots classiques coûte cher, les vols de caddies aussi, sans compter la main-d’œuvre nécessaire pour encaisser chaque article un à un. Le caddie, lui, n’a pas toujours existé sous cette forme roulante : il a été inventé en 1937 aux États-Unis par Sylvan Goldman, un épicier qui voulait soulager ses clients de paniers devenus trop lourds à porter. En France, il devient le symbole de l’hypermarché à partir de 1963. Depuis, les usages ont changé, avec les caisses automatiques, le paiement sans contact et le développement du drive, et les enseignes cherchent désormais à adapter l’outil à ces nouvelles habitudes.

Des craintes sur la collecte de données et l’emploi

Le chariot connecté n’est pas qu’un outil de paiement. C’est aussi un capteur. Les logiciels embarqués peuvent analyser le trajet effectué par le client dans les rayons et le temps passé devant un produit donné. Ces informations alimentent un ciblage promotionnel plus fin, avec des offres personnalisées qui s’affichent directement sur l’écran du chariot. Cette collecte de données inquiète une partie des clients, qui redoutent une utilisation envahissante de leurs habitudes de consommation et s’interrogent sur sa conformité au RGPD. Plusieurs questions restent sans réponse : quelles informations sont conservées, pendant combien de temps, et un client pourra-t-il toujours choisir un chariot non connecté s’il le souhaite. L’automatisation d’une partie de l’encaissement réduit aussi mécaniquement le passage en caisse classique, ce qui bouscule le métier de caissier. De nouveaux postes pourraient néanmoins apparaître, liés à l’assistance en magasin ou à la maintenance technique des appareils. Reste aussi la question de la fracture numérique : les seniors, les personnes peu à l’aise avec les écrans tactiles et les clients en situation de handicap risquent de se sentir mis à l’écart si l’accompagnement en magasin n’est pas suffisant. Une cohabitation durable entre chariots classiques et chariots connectés est souvent évoquée comme piste pour éviter cet écueil. Pour l’heure, les tests restent circonscrits à Provins, Antibes et La Colle-sur-Loup, sans généralisation annoncée à d’autres magasins du réseau.