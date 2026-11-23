Selon une étude PayPal publiée ce 23 novembre 2026, 51% des Français maintiennent leur budget de Noël malgré la crise du pouvoir d’achat. Leur secret ? Anticiper les achats (48% commencent avant le Black Friday), comparer systématiquement les prix (94% adaptent leurs habitudes) et diversifier les moyens de paiement (25% utilisent le fractionné).

Des achats anticipés avant le Black Friday

« Face aux tensions sur le coût de la vie, les consommateurs français n’ont pas renoncé à dépenser : ils ont appris à dépenser différemment », explique Philippe Daly, directeur général de PayPal France. L’inflation pèse sur le pouvoir d’achat des ménages depuis deux ans. Selon une analyse économique récente, la décennie écoulée les a conduits à repenser leur consommation.

Pour Noël, 48 % des consommateurs prévoient de commencer leurs achats avant le Black Friday et 27 % de s’y prendre plus tôt que l’année précédente. Acheter sur plusieurs semaines peut aider à répartir les dépenses et à éviter les achats impulsifs de dernière minute. « La consommation est devenue un acte réfléchi et anticipé, dans lequel la maîtrise du budget compte autant que le plaisir d’acheter », souligne Philippe Daly.

Le calendrier proposé commence par une liste d’achats à la mi-novembre. Les premières promotions, notamment sur l’électronique, précèdent le Black Friday du 29 novembre 2026 ; les achats de mode et de beauté suivent début décembre. La dernière semaine est réservée à l’alimentaire et aux cadeaux de dernière minute, avec le risque de trouver moins de stock et des prix plus élevés du 20 au 24 décembre. Selon une enquête Kantar de novembre 2026, 62 % des enseignes lancent leurs offres dès le début du mois.

Comparer les offres sur plusieurs semaines

Les 94 % de consommateurs qui modifient leurs habitudes consacrent en moyenne 40 % de temps supplémentaire à la recherche de la meilleure offre, selon une étude Médiamétrie de novembre 2026. Le trafic des applications de comparaison de prix augmente de 67 % en novembre par rapport à septembre.

Idealo et LeFuret rassemblent les prix de plusieurs marchands ; les extensions Honey et Capital One Shopping signalent des offres pendant la navigation. En magasin, ShopSavvy et Karos permettent de scanner un code-barres pour comparer avec les prix en ligne. Il est aussi possible de créer une alerte Google Shopping sur un produit recherché afin d’être averti d’une promotion. Commencer ces recherches avant le Black Friday laisse davantage de temps pour suivre les prix.

Paiement fractionné et choix proposés à la caisse

Un quart des Français ont déjà utilisé, ou envisagent d’utiliser, le paiement en plusieurs fois pour les fêtes. Cette pratique concerne aussi des paniers de 150 à 300 euros. PayPal, Alma, Klarna et Floa Bank se partagent un marché en croissance de 34 % en 2026, selon la Banque de France.

Avant de fractionner un achat prévu, mieux vaut additionner les échéances déjà en cours et vérifier le coût de la nouvelle formule. Certaines solutions facturent des intérêts à partir de la troisième mensualité ; une enquête UFC-Que Choisir de novembre 2026 indique que 18 % des utilisateurs sous-estiment le coût réel du paiement fractionné avec intérêts. Une formule en trois ou quatre fois sans frais évite ces intérêts. Le conseil est de limiter à deux ou trois le nombre d’achats fractionnés simultanés, de privilégier les solutions intégrées aux sites marchands plutôt qu’une carte de crédit renouvelable et de gardez toujours une réserve d’urgence en espèces.

Le choix offert au moment de payer compte aussi : 52 % des consommateurs français ont déjà abandonné un achat en ligne parce qu’ils ne trouvaient pas leur moyen de paiement préféré. « L’enjeu n’est donc plus seulement de faciliter les achats, mais aussi de redonner aux consommateurs de la visibilité et de la confiance », précise Philippe Daly. Consulter la page « Moyens de paiement » avant de remplir son panier permet de vérifier si le site accepte la carte bancaire, PayPal, Alma ou le virement. Apple Pay ou Google Pay peuvent offrir une autre possibilité. En magasin, il faut demander si le paiement mobile ou fractionné est disponible.

Des pratiques différentes selon l’âge

Parmi les 18-34 ans, 25 % sont susceptibles d’augmenter leurs dépenses de Noël, contre 5 % des plus de 65 ans, soit cinq fois plus. Les plus jeunes utilisent davantage les outils numériques : 54 % recourent à l’IA pour préparer leurs cadeaux. Ils emploient aussi les alertes de prix, le cashback et les applications de bons plans, achètent sur plusieurs plateformes et utilisent volontiers le paiement fractionné.

Les 65 ans et plus restent davantage fidèles aux enseignes qu’ils connaissent. Ils comparent moins les prix, mais négocient plus souvent en magasin ; ils disposent aussi d’une meilleure visibilité sur leur budget global et présentent moins de risque de surendettement. Les 35-64 ans combinent comparaison en ligne et achats en magasin, avec un paiement traditionnel et un recours ponctuel au fractionné.