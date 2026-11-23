Le projet de loi de finances pour 2027 vise à ramener le déficit public de 5,4 % à 5 % du PIB, au moyen de 43 milliards d’euros de mesures de redressement. Rejeté par l’Assemblée nationale, le texte est désormais examiné par le Sénat depuis le 20 novembre, qui doit se prononcer d’ici au 9 décembre. Le gouvernement envisage aussi de recourir à l’article 49.3 de la Constitution.

Un déficit de 5,4 % du PIB en 2026

Le déficit public correspond à l’écart entre les recettes publiques, comme les impôts et les taxes, et les dépenses, notamment les services publics, les investissements et les prestations sociales. Lorsque les dépenses dépassent les recettes, l’État emprunte pour couvrir la différence. En 2026, le déficit français atteint 5,4 % du PIB : rapporté à une production annuelle d’environ 2 800 milliards d’euros, cela représente près de 150 milliards d’euros.

Les emprunts alimentent la dette et donnent lieu au paiement d’intérêts. Si les marchés financiers doutent de la capacité de l’État à rembourser, ils peuvent exiger des taux plus élevés ; une dégradation par les agences de notation pourrait également renchérir le coût de la dette française.

Les règles budgétaires européennes fixent à 3 % du PIB le plafond du déficit public et à 60 % celui de la dette. La France, comme plusieurs autres pays, dépasse ces seuils. L’objectif de 5 % en 2027 est présenté comme une première étape vers le respect de ses engagements auprès de Bruxelles, sans atteindre encore la limite de 3 %. Le gouvernement entend aussi rassurer les investisseurs qui achètent la dette française. En décembre 2026, plusieurs mesures entreront en vigueur pour alléger les budgets des ménages.

Salaires des fonctionnaires, APL et produits sucrés

Les 43 milliards d’euros annoncés reposent sur des réductions de dépenses et une hausse de certaines recettes fiscales. Le projet prévoit notamment de geler le point d’indice de la fonction publique : les salaires des fonctionnaires ne seraient donc pas revalorisés, ce qui affecterait leur pouvoir d’achat. Il prévoit aussi, à titre exceptionnel, de ne pas revaloriser les aides personnelles au logement en 2027, malgré l’inflation.

Une taxe sur les produits sucrés transformés doit rapporter au moins 200 millions d’euros. Elle est censée inciter les industriels à modifier leurs recettes tout en procurant des recettes supplémentaires à l’État. Une hausse des prix payés par les consommateurs reste toutefois possible.

Austérité ou investissement : les économistes divisés

Pour les partisans de l’austérité, réduire le déficit doit aider l’État à assainir ses comptes, à regagner la confiance des marchés et, à terme, à dégager des ressources pour investir. Ses opposants craignent qu’une baisse des dépenses publiques et du pouvoir d’achat ne freine la consommation et la croissance. Une activité plus faible réduirait les recettes fiscales et pourrait compliquer la réduction du déficit. Après 2010, la Grèce, soumise à une austérité drastique, a vu son PIB reculer de 25 % en quelques années.

Certains économistes défendent plutôt des investissements dans les infrastructures, la transition écologique ou l’éducation, quitte à conserver temporairement un déficit élevé. Selon eux, la croissance qu’ils pourraient produire à moyen terme augmenterait ensuite les recettes fiscales. Cette voie suppose toutefois de financer durablement le déficit sans subir de taux d’intérêt prohibitifs ; elle paraît difficile à défendre politiquement dans la situation actuelle. L’Union européenne elle-même prévoit des coupes budgétaires massives.

Le 49.3 envisagé après le rejet à l’Assemblée

Après le rejet du projet par l’Assemblée nationale, le gouvernement envisage l’article 49.3. Cette procédure permet au Premier ministre de faire adopter un texte sans vote sur celui-ci, sauf si une motion de censure est déposée puis adoptée. Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, a plaidé pour ce recours auprès du Figaro : « J’appelle Sébastien Lecornu à activer le 49.3 dans les prochains jours, plutôt que de jouer la montre ». L’ancienne porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot a déclaré : « Il n’y aura pas de possibilité de passer par le vote ce budget. »

L’adoption d’un budget sans vote suscite des critiques sur sa légitimité, compte tenu des 43 milliards d’euros de mesures annoncées. L’opposition pourrait déposer une motion de censure, susceptible de faire tomber le gouvernement si elle était adoptée. L’absence de majorité claire à l’Assemblée complique l’adoption du texte par un vote ; le recours au 49.3, comme l’issue d’une éventuelle motion de censure, demeure incertain.