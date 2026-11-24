La Cour des Comptes alerte sur un déficit de 44,6 milliards d’euros en 2050 si le système de retraite n’est pas réformé. L’institution propose quatre mesures majeures : relever l’âge de départ à 65 ans, limiter les départs anticipés qui concernent un retraité sur deux, geler les augmentations de pensions et instaurer un pilotage automatique inspiré de modèles étrangers.

Un déficit projeté à 44,6 milliards d’euros en 2050

Dans son rapport publié ce lundi, la Cour des comptes chiffre le déficit à 12,8 milliards d’euros en 2035, puis à 44,6 milliards en 2050, en euros constants de 2025, si rien ne change. Le nombre de cotisants par retraité passerait de 1,77 aujourd’hui à 1,54 en 2050. Les dépenses de retraite représentent déjà 14,1 points de PIB, soit un quart de la dépense publique totale. La dette de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) atteindrait, elle, 604 milliards d’euros en 2050.

La Cour relève aussi les difficultés de gestion de la Cnav : les erreurs et les fraudes y ont causé un préjudice de 337 millions d’euros l’an dernier, dont 76 millions liés à la fraude. Selon elle, « la complexité du système de retraite français qui est constitué de nombreux régimes particuliers avec des règles disparates accentue les difficultés de gestion pour les caisses de retraite et aggrave les risques d’erreurs ou de fraudes ».

Âge légal, départs anticipés, pensions : les quatre propositions

La Cour propose d’abord de porter progressivement l’âge légal de départ à 65 ans pour les générations nées de 1968 à 1972 : la première connaîtrait une hausse de cet âge, qui atteindrait 65 ans pour la seconde. L’âge effectif de départ est déjà passé de 60,5 ans en 2010 à 63,1 ans aujourd’hui. Selon le rapport, ce relèvement représenterait 10 milliards d’euros d’économies en 2035 pour l’ensemble des administrations publiques, cotisations et impôts compris. Pour anticiper un départ, voici également comment préparer efficacement sa retraite.

Deuxième piste : une « limitation de ces possibilités de départs anticipés à la retraite ». En 2025, un assuré sur deux est parti avant l’âge légal au titre, notamment, d’une carrière longue, d’un handicap ou de la pénibilité. La Cour recommande de restreindre ces possibilités afin de rapprocher l’âge effectif de départ de l’âge légal, de limiter les coûts et de rétablir l’équité entre secteurs professionnels.

Pour les pensions, elle propose une revalorisation annuelle inférieure d’un point à l’inflation, au lieu de l’indexation actuelle sur les prix. L’économie estimée est de 3 milliards d’euros par an. Sur dix ans, une pension de 1 500 euros perdrait ainsi environ 150 euros de pouvoir d’achat mensuel. Le rapport prévoit par ailleurs que le niveau de vie moyen des retraités, aujourd’hui égal à celui de l’ensemble de la population, n’en représenterait plus que 95 % en 2050. La sous-indexation accentuerait cette baisse, en touchant davantage les retraités aux pensions faibles ou moyennes que ceux disposant d’autres revenus.

Enfin, la Cour préconise un « pilotage automatique », inspiré de modèles suédois ou allemand, plutôt que des réformes ponctuelles. Selon Le Figaro, l’âge de départ, la durée de cotisation ou le niveau des pensions pourraient être ajustés en fonction du rapport entre cotisants et retraités et de la croissance économique. La Cour précise qu’« une indexation des pensions tenant compte de l’évolution des salaires d’une part et de l’évolution du rapport entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants d’autre part présente l’avantage de stabiliser le système de retraite s’il est équilibré ».

Les générations concernées et les réactions

Les personnes nées entre 1968 et 1972 seraient concernées par le relèvement progressif de l’âge légal. Celles qui envisagent un départ anticipé pourraient voir les conditions d’accès se resserrer ; les retraités actuels seraient touchés par une revalorisation des pensions inférieure à l’inflation. Le rapport évoque également un alignement des secteurs public et privé et la fin des régimes spéciaux restants. La dette de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) atteindrait 96 milliards d’euros en 2050. Pour les autres mesures budgétaires annoncées, consultez notre analyse sur ce qui change pour votre budget en fin d’année.

La Cour écarte une hausse des cotisations, estimant que les prélèvements obligatoires sont déjà trop élevés. Le gouvernement prévoyait pour sa part, dans son projet de budget 2027, une désindexation des pensions supérieures à 1 260 euros ; il pourrait s’appuyer sur le rapport. Les syndicats dénoncent déjà une « casse sociale » programmée.