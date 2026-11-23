Une étude récente de l’Observatoire Hexagone, portant sur 377 interviews politiques et plus de 106 heures d’antenne, révèle d’importants déséquilibres dans la représentation des courants politiques à la radio et à la télévision. Le Rassemblement national apparaît particulièrement pénalisé, tandis que le centre bénéficie d’une exposition supérieure à son poids électoral.

Les Français votent majoritairement à droite, mais les grandes matinales de radio et de télévision donnent davantage la parole au centre et à la gauche. C’est le principal enseignement d’une étude de l’Observatoire Hexagone, qui a analysé 377 interventions sur neuf grandes matinales françaises, publiques et privées, entre le 1er septembre et le 30 octobre 2026.

Les résultats révèlent un décalage considérable entre le poids électoral des différentes sensibilités politiques et leur visibilité médiatique. Alors que les formations de droite, des Républicains à Reconquête, avaient recueilli environ 44 % des suffrages aux élections législatives de 2024, elles ne représentent que 31,2 % du temps de parole dans les matinales étudiées. Un déficit de près de treize points, qui atteint des proportions particulièrement importantes sur le service public.

Le RN dispose de deux fois moins de temps de parole que son poids électoral

Le Rassemblement national et ses alliés apparaissent comme les principaux perdants de cette répartition. Avec 33,7 % des suffrages aux législatives de 2024, le RN, l’UDR et Debout la France ne bénéficient que de 16,2 % du temps de parole dans les matinales. Une proportion deux fois inférieure à leur poids électoral.

Le décalage est encore plus frappant sur les antennes publiques. Sur France 2, France Info et France Inter, la droite nationale ne représente que 14,6 % du temps de parole. France Inter se distingue particulièrement : seulement trois interventions en deux mois, soit 8,4 % du temps d’antenne.

À l’inverse, CNews est la seule chaîne étudiée où le RN et ses alliés disposent d’une visibilité comparable à leur résultat électoral, avec 34 % du temps de parole.

Le service public favorise-t-il la gauche ?

L’étude met également en évidence des différences considérables entre médias publics et privés. Sur les matinales du service public, l’ensemble des personnalités de droite ne représente que 20,9 % du temps de parole, soit moins de la moitié du poids électoral de ce courant.

La gauche bénéficie, au contraire, d’une exposition importante : elle concentre 40,2 % du temps de parole sur les antennes publiques, contre 27 % dans le privé. Sur France Inter, ce chiffre atteint même 51,1 %, alors que les formations de gauche avaient obtenu environ 30 % des voix aux dernières législatives.

Sur l’ensemble des neuf antennes étudiées, la gauche dispose pourtant d’une visibilité proche de son poids électoral, avec 30,9 % du temps de parole. La singularité du service public apparaît ainsi d’autant plus nettement.

Le centre, grand bénéficiaire du système

L’autre enseignement majeur concerne le bloc central. Malgré un poids électoral d’environ 22 % aux dernières législatives, celui-ci bénéficie de 34,5 % du temps de parole dans les matinales.

Cette surreprésentation s’explique en partie par les règles de l’Arcom, qui réservent une place spécifique à l’exécutif dans le décompte du temps de parole politique. Les ministres bénéficient ainsi d’une visibilité institutionnelle, indépendamment de leur appartenance partisane.

Un mécanisme qui contribue à favoriser le camp au pouvoir, même lorsque celui-ci ne dispose plus d’une majorité parlementaire.

Les nouvelles règles de l’Arcom commencent à produire leurs effets

Ces déséquilibres interviennent alors que le régulateur de l’audiovisuel vient précisément de modifier ses règles. Depuis le 1er octobre 2026, les interventions diffusées entre minuit et six heures du matin ne sont plus comptabilisées dans l’équilibre officiel des temps de parole.

Cette réforme fait notamment suite à une mise en demeure de Radio France : l’Arcom avait constaté qu’une grande partie des interventions du RN sur France Inter et France Info était diffusée la nuit, lorsque les audiences sont particulièrement faibles.

Les premiers effets apparaissent déjà. Sur France Inter, la part du temps de parole accordée au RN est passée de 4 % en septembre à 12 % en octobre. Une progression significative, même si le déséquilibre demeure.

À l’approche de la présidentielle de 2027, cette étude soulève une question démocratique fondamentale : les médias, particulièrement ceux financés par les contribuables, offrent-ils une représentation suffisamment pluraliste des opinions politiques des Français ?