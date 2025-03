Réforme des retraites : l’U2P se retire des négociations

Le 18 mars 2025, l’U2P, organisation patronale représentant les artisans, commerçants et professions libérales, a annoncé son retrait des négociations en cours sur la réforme des retraites. L’organisation estime que le débat ne prend pas en compte les réalités budgétaires et économiques du pays, notamment la nécessité d’assurer la pérennité du système de retraite.

Les motivations du départ de l’U2P

L’U2P a exprimé son inquiétude face au déficit du régime des retraites et s’oppose à toute mesure qui risquerait d’aggraver la situation. Dans son communiqué officiel, l’organisation affirme : « Est-il vraiment sérieux, dans un contexte de déficits structurels et de projections alarmantes, d’envisager un retour à 62 ans ? » L’organisation insiste sur le fait que la réforme de 2023, qui a fixé l’âge légal de départ à 64 ans, doit être consolidée et non remise en cause.

Le président de l’U2P, Michel Picon, a par ailleurs déclaré que les chefs d’entreprise qu’il représente « travaillent bien au-delà de la moyenne des Français », et qu’ils ne peuvent accepter un retour à une logique de réduction du temps de travail sans impact financier clair.

Des réactions contrastées parmi les partenaires sociaux

Alors que le Medef et la CPME poursuivent les négociations, le départ de l’U2P marque une fracture au sein du patronat. Le gouvernement a réagi rapidement à cette annonce. Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail, a déclaré sur RTL : « Je trouve ce départ dommage, mais cela fait partie du jeu du dialogue social. »

De son côté, François Bayrou, Premier ministre, avait déjà fermé la porte à toute réouverture du débat sur l’âge de départ. Les syndicats, en revanche, dénoncent une rupture dans les discussions et regrettent que certaines organisations patronales refusent d’entendre leurs revendications.

Les propositions alternatives de l’U2P

Si l’organisation patronale quitte la table des négociations, elle ne reste pas pour autant passive. Dans son communiqué, elle met en avant plusieurs pistes de réforme visant à garantir la stabilité du système :

Proposition Détail Pas de retour à 62 ans L’U2P estime qu’un relèvement progressif de l’âge légal de départ est nécessaire. Révision du financement L’organisation propose de transférer une partie des charges sociales vers d’autres sources de financement. Indexation des pensions Elle suggère une révision du mode d’indexation des retraites, sauf pour les plus modestes.

Malgré le retrait de l’U2P, le dialogue social reste en cours. Le Medef et la CPME poursuivent les discussions avec les syndicats et le gouvernement, mais la question de l’impact budgétaire reste au cœur du débat. Si certains estiment que l’absence de consensus rendra difficile toute réforme durable, d’autres voient dans ce départ une opportunité pour clarifier les positions et recentrer les négociations sur des bases financières solides. Le gouvernement, de son côté, réaffirme sa volonté de ne pas revenir à un âge de départ à 62 ans et de maintenir l’équilibre budgétaire comme priorité absolue.