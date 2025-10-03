Rénovation : le bug de MaPrimeRénov’ paralyse des milliers de dossiers

début octobre 2025, la réouverture de la plateforme MaPrimeRénov’ a tourné au fiasco numérique. Après trois mois de fermeture, le site géré par l’Anah devait accueillir à nouveau les ménages souhaitant déposer un dossier. Mais l’afflux massif d’utilisateurs a provoqué un bug, entraînant une mise en maintenance immédiate et une suspension prolongée.

MaPrimeRénov’ : une plateforme saturée dès sa remise en ligne

Dès les premières heures, la plateforme monprojet.anah.gouv.fr a été prise d’assaut. Selon l’AFP, près de 150 000 connexions ont été enregistrées en deux heures, soit dix fois plus que le trafic habituel. Cette surcharge a entraîné des blocages généralisés : formulaires inaccessibles, dossiers impossibles à valider, erreurs à répétition.

L’Anah a évoqué une « anomalie technique » et placé l’outil en maintenance « jusqu’au début de la semaine prochaine ». Résultat : des milliers d’usagers se retrouvent bloqués, sans possibilité de déposer leur demande d’aide.

Des conséquences immédiates pour les ménages et les chantiers

Pour les particuliers, ce bug n’est pas qu’un simple contretemps. Les Échos ont rapporté que plusieurs milliers de dossiers sont gelés dans la plateforme. Beaucoup de ménages modestes attendent le versement des aides, parfois indispensables pour lancer leurs travaux. La situation alimente un sentiment de frustration.

Les professionnels du bâtiment s’inquiètent aussi. Certains chantiers sont suspendus faute de financements confirmés. L’Infodurable souligne que les nouveaux dossiers déposés ne seront pas instruits avant 2026, créant un effet d’engorgement. Dans un secteur déjà tendu, ces retards risquent de freiner la dynamique de la rénovation énergétique.

Un dispositif stratégique fragilisé par ses limites techniques

La panne de MaPrimeRénov’ révèle une faiblesse structurelle : un outil numérique sous-dimensionné face à la demande croissante. Pourtant, les chiffres témoignent du succès du dispositif. D’après les données du ministère de la Transition écologique, 71 828 rénovations d’ampleur ont déjà été validées en 2025, contre une cible de 62 000. Le budget annuel, fixé à 3,6 milliards d’euros, a été rapidement mobilisé.

Mais cette réussite chiffrée se heurte à ses limites. Avec une subvention maximale désormais réduite à 32 000 euros pour les ménages très modestes selon l’AFP, les bénéficiaires doivent jongler avec des règles mouvantes et un outil en panne. Comme l’a indiqué l’Anah, seuls 13 000 dossiers supplémentaires pourront être acceptés en 2025. Les autres devront patienter jusqu’en 2026.