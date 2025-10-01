Retraite : Lecornu annonce une amélioration pour les femmes

Le 29 septembre 2025, à Paris, Sébastien Lecornu a adressé un courrier aux syndicats où il affirme vouloir inscrire dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) une mesure d’« amélioration de la retraite des femmes ». Cette annonce intervient alors que la réforme des retraites reste au cœur de la contestation sociale et que le gouvernement cherche à contenir un déficit public fixé à 4,7 % du PIB en 2026 selon Le Figaro.

Une promesse inscrite dans le budget et portée par Lecornu

La déclaration de Sébastien Lecornu place la retraite au centre de la stratégie gouvernementale. Dans son courrier, le Premier ministre écrit que « certaines mesures issues du conclave sur les retraites, notamment celle relative à l’amélioration de la retraite des femmes, feront l’objet d’une inscription au PLFSS pour 2026 », rapporte Ouest France. Cet engagement marque une tentative de répondre aux critiques persistantes sur les inégalités de pension.

En parallèle, Lecornu précise vouloir prolonger les discussions autour de la pénibilité et de l’usure professionnelle, afin d’intégrer ces dimensions dans le chantier des retraites, comme l’indique Le Figaro. Cette articulation entre amélioration ciblée et dialogue social reflète une volonté de concilier engagement politique et contraintes budgétaires.

Des pistes techniques pour l’amélioration annoncée

Parmi les options évoquées, plusieurs mesures figurent dans les échanges entre syndicats et gouvernement. Libération rapporte que l’exécutif envisage une meilleure prise en compte des trimestres liés aux enfants dans le calcul des pensions. Selon une synthèse relayée par FranceInfo, il serait question de réduire le nombre d’années de salaire retenues pour les mères : 24 meilleures années pour celles ayant un ou deux enfants, et 23 années pour les mères de trois enfants et plus, contre 25 actuellement.

Une autre piste discutée concerne l’octroi de deux trimestres de cotisation supplémentaires pour les mères ayant interrompu leur carrière pour élever leurs enfants. Cette perspective s’inscrit dans la logique d’une reconnaissance accrue du travail domestique et éducatif, historiquement pénalisant pour la retraite des femmes.

Une annonce au cœur des équilibres politiques et sociaux

Cette amélioration promise par Lecornu intervient dans un contexte de mobilisation syndicale nationale prévue le 2 octobre, comme l’indique Franceinfo. En choisissant de mettre en avant la question de la retraite des femmes, le gouvernement tente de désamorcer une partie des critiques, alors que les discussions sur l’emploi des seniors et le dialogue social doivent également être transposées dans le droit, précise Libération.

Toutefois, les arbitrages budgétaires restent serrés. Ouest-France rappelle que le projet global de budget 2026 prévoit des réductions de dépenses dans d’autres secteurs. La promesse d’amélioration des pensions féminines devra donc se confronter aux contraintes financières, dans un cadre où le déficit cible reste fixé à 4,7 % du PIB. L’exécutif se retrouve ainsi à devoir concilier deux impératifs : répondre à une inégalité sociale persistante tout en respectant la trajectoire budgétaire qu’il s’est imposée.