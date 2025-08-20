Retraités de la classe moyenne : préparez-vous à une baisse choc en 2026

L’annonce du budget 2026 a fait couler beaucoup d’encre, surtout du côté des retraités, qui se retrouvent dans le collimateur des nouvelles règles fiscales. Ce budget, jugé plus sévère que les précédents, arrive alors que l’inflation continue de faire grimper le coût de la vie. Depuis plusieurs mois, les pouvoirs publics s’attaquent aux retraités, souvent vus comme bien lotis sur le plan financier et patrimonial, ce qui risque de faire pencher la balance et de réduire leur pouvoir d’achat.

Gel des retraites : une année sans hausse

L’une des mesures phares de ce budget, c’est le gel des prestations sociales – on parle d’« année blanche ». Concrètement, cela veut dire qu’il n’y aura aucune augmentation des pensions en 2026, permettant ainsi de ménager plus de 7 milliards d’euros pour les finances publiques. Cette décision se traduit par une perte de pouvoir d’achat non compensée pour les retraités, et la mesure sera effective dès le 1er janvier, touchant tous les bénéficiaires sans exception.

Réforme fiscale : la pression sur les seniors se serre

Le budget introduit aussi une réforme fiscale proposée qui vise directement les seniors. Parmi les changements, il y a la suppression de l’abattement fiscal, remplacé par un forfait fixe de 2 000 € par retraité. Alors que l’ancien abattement pouvait atteindre 4 400 € déductibles, cette modification pénalisera ceux dont la pension annuelle dépasse 20 000 €. Si le Parlement valide cette mesure, des millions de retraités verront leurs impôts grimper.

Par ailleurs, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) va être revue pour peser davantage sur les retraités qui ont des revenus élevés ou un patrimoine conséquent. Bien que ceux qui touchent des pensions modestes ne soient pas concernés, cette révision réduira les versements mensuels pour ceux qui vivent confortablement.

Effets sur les finances perso et le quotidien

Les changements fiscaux toucheront particulièrement ceux dont la pension annuelle dépasse 20 000 €. On estime que la hausse d’impôt pour ces retraités oscillera entre 200 et 500 €, voire plus. La classe moyenne des retraités sera aussi de près impactée, avec un différentiel d’impôt qui augmenterait proportionnellement au montant des pensions.

La combinaison du gel des pensions et de la hausse de la CSG va entraîner une baisse du niveau de vie pour environ 90 % des retraités français en 2026, avec une diminution estimée à 0,9 %. Cette situation pourrait se poursuivre jusqu’en 2030, résultant en une diminution cumulée du pouvoir d’achat.

La polémique sur l’équité fiscale

Les mesures budgétaires relancent le débat sur la justice fiscale. Pour certains, il s’agit d’une redistribution qui tente d’équilibrer l’effort national, tandis que d’autres y voient une pénalisation inéquitable des retraités les plus aisés. Le budget 2026, piloté par François Bayrou, pourrait encore être modifié par le Parlement à l’automne.

Face à cette situation incertaine, il est conseillé aux retraités de peaufiner leur déclaration fiscale et de suivre de près les discussions parlementaires pour éventuellement revoir leurs choix en matière d’épargne.