RSA, AAH, prime d’activité : de combien vont augmenter les aides sociales au 1er avril 2025 ?

Certaines aides sociales seront revalorisées le 1er avril 2025, mais la hausse risque de décevoir les bénéficiaires. Une mauvaise nouvelle pour les foyers les plus précaires, mais qui traduit néanmoins une certaine stabilisation du pouvoir d’achat pour l’ensemble des Français.

Une hausse limitée des aides sociales en raison de l’inflation

Le 1er avril 2025, les bénéficiaires de plusieurs prestations sociales, comme le RSA, la prime d’activité ou encore l’allocation aux adultes handicapés (AAH), verront leurs aides augmenter. Cette revalorisation sera toutefois bien plus modeste que celle de l’an dernier. En effet, selon MoneyVox, qui a pu consulter le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, l’augmentation des aides sociales s’élèvera à 1,8 %.

À titre de comparaison, celle-ci atteignait 4,6 % en avril 2024. Cette faible progression s’explique directement par la baisse de l’inflation, les aides sociales étant calculées selon l’évolution des prix à la consommation hors tabac mesurée par l’Insee sur les douze mois précédant la revalorisation. De fait, si cette hausse reste limitée et représente un manque à gagner pour les foyers modestes, elle traduit cependant une amélioration globale de la situation économique française : l’inflation ralentit et se stabilise.

Des montants qui stagnent

Concrètement, et toujours selon nos confrères, le RSA pour une personne seule passera de 635,71 euros à 647,15 euros, soit une hausse mensuelle de 11,44 euros, de 953,57 euros à 970,73 euros pour une personne seule avec un enfant (+17,16 euros par mois), et de 1 144,85 euros à 1 165,46 euros pour un couple sans enfant.

Bonne nouvelle également pour les travailleurs aux revenus modestes, la prime d’activité augmentera elle aussi : son montant maximum sera porté à 633,84 euros, contre 622,63 euros auparavant, soit +11,21 euros/mois.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) évoluera quant à elle de 1 016,05 euros à 1 034,34 euros (+18,29 euros/mois).

D’autres prestations, moins médiatisées, seront également revalorisées. Cela sera le cas pour l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP), l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales (+1,8 %).

Un pouvoir d’achat qui se stabilise

Cette revalorisation symbolique touche principalement les bénéficiaires des aides sociales. Ces derniers, souvent parmi les ménages les plus vulnérables, subissent encore les hausses des prix des produits alimentaires, des loyers et des dépenses énergétiques.

En revanche, la baisse de l’inflation s’annonce comme une bonne nouvelle. Après une période marquée par la flambée des prix, cette stabilisation des coûts permet d’espérer un léger rebond, ou plutôt une stabilisation du pouvoir d’achat des Français. Une amélioration qui reste néanmoins très limitée, et qui risque de ne pas suffire à compenser les difficultés persistantes rencontrées par les foyers les plus précaires et la classe moyenne.