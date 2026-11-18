Depuis février 2026, les non-résidents doivent payer 2 euros pour accéder au bassin de la fontaine de Trevi. Sur les neuf premiers mois de l’année, les dons ont chuté de 10 à 15%. La Caritas de Rome, qui reçoit les pièces jetées dans la fontaine, a collecté près de 200 000 euros de moins qu’un an plus tôt.

Un accès payant, cinq tonnes de pièces en moins

Roma Capitale a instauré le billet le 2 février 2026 pour limiter la foule autour du monument baroque, fréquenté par quelque 10 millions de visiteurs par an. L’accès au bassin est payant de 11 h 30 à 22 h en semaine et de 9 h à 22 h le week-end ; la fontaine reste visible gratuitement depuis la place.

De janvier à septembre 2026, les bénévoles de la Caritas ont ramassé 22 740,55 kg de pièces, contre 28 033,05 kg sur la même période en 2025 : 5 293 kg de pièces envolés. La collecte atteint 1 242 490 euros, contre environ 1,42 million d’euros un an plus tôt, soit un écart estimé à 174 000 euros. « La fermeture de l’accès direct à la fontaine de Trevi a peut-être eu un impact », avance prudemment Giustino Trincia, directeur de la Caritas Rome. La Banque d’Italie fait état d’une baisse de fréquentation de 4 %.

La Caritas conserve les pièces pour trois ans

Jeter une pièce dans la fontaine en faisant un vœu est une tradition associée notamment au film La Dolce Vita de Fellini. Depuis 2001, les pièces de Trevi financent directement les œuvres de la Caritas, notamment des cantines, des épiceries solidaires et des aides au logement. Ses épiceries accueillent 1 700 familles chaque mois. Sur l’ensemble de 2025, la collecte avait atteint 1,86 million d’euros.

Giustino Trincia rappelle qu’un autre soutien a déjà pris le relais lors d’interruptions de la collecte : « Nous savons que, dans des cas exceptionnels, nous pouvons compter sur l’Église de Rome, comme ce fut le cas pendant la pandémie de Covid et lors de la rénovation de la fontaine, lorsque les recettes étaient quasi nulles. » Le 11 novembre 2026, la municipalité a renouvelé pour trois ans l’accord qui confie les pièces de la fontaine à la Caritas.