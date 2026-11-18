En 2025, les patrons du CAC 40 perçoivent en moyenne 7,5 millions d’euros, soit 16% de plus qu’en 2024. Derrière ce bond spectaculaire se cachent des mécanismes complexes : les actions représentent 41% de leur rémunération, contre seulement 18% pour le salaire fixe. Sur dix ans, leurs revenus ont progressé deux fois plus vite que ceux des salariés, creusant un fossé qui atteint désormais un ratio de 91 pour 1.

Les actions pèsent davantage que le salaire fixe

Selon le rapport Proxinvest publié lundi 17 novembre, le salaire fixe représente 18,3% de la rémunération totale des dirigeants en 2025, contre 26,3% pour la part variable liée aux objectifs et 41% pour les actions et instruments assimilés. Le fixe, versé indépendamment des résultats, atteint en moyenne 1,37 million d’euros. La part variable s’élève à 1,97 million d’euros et les actions de performance, stock-options et autres instruments d’intéressement à 3,07 millions.

Les actions gratuites ou de performance ne procurent pas nécessairement un revenu immédiat : les titres ne deviennent disponibles qu’après plusieurs années, sous réserve de certains objectifs. Leur valeur dépend ensuite du cours de l’entreprise. Chez Francesco Milleri, PDG d’EssilorLuxottica, la rémunération a augmenté de 10 millions d’euros entre 2024 et 2025 pour atteindre 33,3 millions. L’essentiel de cette hausse provient de la valorisation de ses actions, liée aux performances boursières du groupe. Les salariés ne bénéficient généralement pas de tels dispositifs à grande échelle.

Depuis 2014, un écart accru avec les salariés

Entre 2014 et 2025, la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 est passée de 4,27 à 7,5 millions d’euros, soit une progression de 75,5%. Celle de leurs salariés a augmenté de 36,1% sur la même période. « La rémunération des dirigeants progresse deux fois plus vite que la rémunération des salariés », constate Jehanne Leroy, directrice de la recherche chez Proxinvest. Dans un contexte où les inégalités de revenus s’accentuent, le rapport entre les deux rémunérations est passé de 72 à 91 : un dirigeant gagne en moyenne 91 fois le salaire moyen des employés de son entreprise, contre 72 fois en 2014.

En 2025, les salariés ont obtenu une hausse moyenne de 2%, après une décennie d’augmentations irrégulières, souvent inférieures à l’inflation. Leur rémunération dépend principalement du salaire fixe, négocié collectivement et soumis aux budgets des entreprises. Les dirigeants bénéficient, eux, de la valorisation des actions qui leur sont attribuées. Entre 2014 et 2025, la valorisation boursière du CAC 40 a doublé ; dans le même temps, la part variable a augmenté en proportion comme en montant, et les plans d’intéressement à long terme se sont généralisés. Les entreprises lient aussi davantage la rémunération des dirigeants à leurs résultats financiers trimestriels. Les politiques salariales des employés restent contraintes par la compétitivité internationale et la pression sur les coûts. Alors que le pouvoir d’achat reste une préoccupation majeure, cette différence de traitement nourrit les tensions sociales.

En 2025, le deuxième montant moyen le plus élevé

Depuis que Proxinvest publie son rapport, à la fin des années 1990, seule l’année 2021 dépasse les 7,5 millions d’euros de rémunération moyenne enregistrés en 2025. La moyenne avait alors atteint 7,86 millions d’euros, avec notamment les 66,7 millions versés à Carlos Tavares chez Stellantis. « En excluant cette année exceptionnelle, on est sur le plus haut niveau jamais atteint », souligne Jehanne Leroy. En 1999, la moyenne était inférieure à 3 millions d’euros. Proxinvest compte désormais 31 dirigeants au-dessus de son seuil de rémunération maximale socialement acceptable, fixé à 5,85 millions d’euros, contre 26 en 2024. Dix dépassent les 10 millions d’euros, un record. Derrière Francesco Milleri figurent Gilles Gobin, gérant de Rubis, avec 24,2 millions d’euros, et Luca de Meo, directeur général de Renault, avec 22,6 millions. Ces montants exceptionnels alimentent le débat sur la légitimité des écarts de revenus.

La hausse de 16% en un an tient principalement à la progression des actions de performance, dont la valorisation a augmenté de 22% avec les cours boursiers, et à celle de la part variable, en hausse de 12% grâce aux résultats financiers de plusieurs groupes. Le salaire fixe a progressé de 3,8%. « L’inflation, elle, n’est que de 0,9% », rappelle Jehanne Leroy.