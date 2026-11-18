Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir intercepté 1 336 drones ukrainiens dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre 2026, qualifiant cette offensive comme l’une des plus importantes attaques nocturnes de toute la guerre. Ces chiffres, avancés par Moscou, n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui-même qualifié l’assaut de « massive ». Selon des propos rapportés par ABC News, il a assuré que les défenses antiaériennes russes fonctionnaient efficacement, tout en reconnaissant qu’aucun système au monde ne pouvait garantir une protection à 100 %.

L’offensive, qui a frappé la Russie occidentale, intervient quelques jours avant une rencontre attendue entre le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à Shenzhen, en Chine.

Moscou visée par 600 drones, deux aéroports fermés

La capitale a concentré une bonne partie de l’offensive. Sur Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué qu’environ 600 drones avaient été lancés vers la ville et que 191 avaient été abattus à l’approche. L’attaque a entraîné des restrictions de vol temporaires dans les deux aéroports internationaux de la capitale, Vnoukovo et Chérémétievo, ainsi que dans cinq aéroports régionaux situés dans l’ouest du pays.

Le pont de Crimée touché pour la quatrième fois

Plus au sud, l’Ukraine a visé des sites liés au carburant et au transit militaire. Dans le kraï de Krasnodar, des débris tombés ont blessé six personnes dans une habitation, selon les autorités régionales. L’état-major général ukrainien a confirmé que ses drones avaient touché la grande raffinerie pétrolière d’Ilsky, qui alimente en carburant les troupes russes sur le front et en Crimée occupée.

Dans l’oblast de Rostov, au moins trois personnes ont été blessées et quatre sites industriels ont pris feu à Azov, selon le gouverneur Iouri Sloussar. L’Ukraine a revendiqué avoir frappé le dépôt pétrolier de la société Flash Energy LLC, dans le même secteur, pour perturber la logistique militaire russe.

Le pont de Crimée, infrastructure emblématique pour Poutine évaluée à 3,3 milliards de dollars, a lui aussi été pris pour cible lundi. D’importantes flammes et un épais panache de fumée noire se sont échappés de la structure lors de frappes nocturnes décrites comme parmi les plus intenses du conflit.

Une ogive de drone aurait frappé l’un de ses arcs, le déplaçant d’environ 15 degrés. Sergueï Axionov, responsable nommé par Moscou, a indiqué que le trafic avait été interrompu jusqu’à midi ; l’ouvrage est resté fermé au moins huit heures au total.

Il s’agit de la quatrième fois que ce pont, pourtant protégé par d’importants systèmes de défense aérienne et maritime et considéré comme l’un des passages les plus fortifiés au monde, est visé depuis le début de la guerre à grande échelle, après des attaques en octobre 2022, juillet 2023 et juin 2025.

Environ 2 000 véhicules sont restés bloqués dans les embouteillages des deux côtés de cette liaison longue de 19 km. Des sources russes ont qualifié les dommages de « non critiques », sans que l’ampleur réelle des dégâts structurels soit connue.

L’Ukraine encaisse 158 drones en retour

La Russie a de son côté lancé 158 drones vers l’Ukraine dans la même nuit, selon l’armée de l’air ukrainienne. Les défenseurs en ont abattu ou brouillé 131, mais des frappes ont tout de même touché 19 localités. À Dnipro, une personne a été tuée et dix ont été blessées. Le port d’Odessa, sur la mer Noire, a subi une attaque qualifiée de massive, qui a endommagé des infrastructures locales.

Des proches de Poutine informés d’un possible rappel des troupes

Cet échange de frappes survient alors que des informations rapportent que des proches du Kremlin favorables à la guerre ont été avertis que l’invasion pourrait cesser. Selon de nouveaux rapports, des membres du parlement pro-Poutine ont été informés qu’ils devaient se préparer à un possible rappel soudain de toutes les troupes russes du front, une hypothèse alimentée par une série d’attaques ukrainiennes jugées catastrophiques contre le réseau électrique russe.

Lors d’une réunion à huis clos, l’ancien Premier ministre Sergeï Kiriyenko a dit aux loyalistes du Kremlin qu’ils devaient être prêts à « interagir » avec les soldats de retour, selon des informations rapportées par The Sun. Une personne présente a indiqué que Kiriyenko avait expliqué que tout le monde devait être prêt pour la victoire, au moment où les combattants reviendraient tous en même temps de ce que Moscou appelle son opération militaire spéciale.

La guerre approche de sa cinquième année et les pourparlers de paix restent dans l’impasse. La semaine précédente, les émissaires de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, avaient tenu des discussions entre les États-Unis, l’Ukraine et la Russie à Abou Dabi, sans percée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide pour un cessez-le-feu le long des lignes de front actuelles, tandis que Poutine continue d’exiger que l’Ukraine reste en dehors de l’OTAN, réduise son armée et cède des territoires de l’est du pays. La Russie a subi des pertes de guerre estimées à 1,6 million de personnes tuées et blessées depuis le début du conflit.