La taxe foncière augmente dans plusieurs villes françaises : voici la liste officielle

Les avis de taxe foncière 2026 ont commencé à arriver dans les boîtes aux lettres des propriétaires ayant choisi le format papier, à partir du lundi 24 août 2026. Ceux qui ont opté pour un autre format devront attendre jeudi pour consulter leur avis en ligne.

Sur le plan national, la part de la taxe fixée par l’État progresse de 0,8 % en 2026, soit environ 9 euros supplémentaires en moyenne, selon TF1 Info. La hausse reste plus mesurée qu’en 2023, où elle atteignait 7,1 %, ou qu’en 2024, avec 3,9 %.

Elle s’était déjà tassée à 1,7 % en 2025. Mais cette part revalorisée par l’État n’est qu’une moitié de l’équation : ce sont ensuite les collectivités locales qui fixent le taux définitif, ce qui explique les écarts parfois considérables d’une commune à l’autre.

Des hausses à Montrouge, Fréjus ou Ajaccio

Dans la très grande majorité des villes de plus de 40 000 habitants, les taux communaux restent stables en 2026. Mais quelques exceptions se démarquent nettement. À Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, le taux grimpe de 25 %. Selon les données du cabinet FSL, Fréjus enregistre une hausse de 22,4 % et Ajaccio de 19 %.

À Merkwiller-Pechelbronn, dans le Bas-Rhin, l’augmentation dépasse même 60 %, une décision prise par la municipalité pour équilibrer son budget.

D’autres communes affichent des progressions :

Clamart avec 16,9 % Drancy avec 14,1 % Bastia avec 13,7 % Montpellier avec 10,7 %

À l’inverse, Corbeil-Essonnes voit son montant rester stable, tandis que Castelnau-Le-Nez enregistre une baisse du taux atteignant 8 %.

À Montrouge, la hausse de 25 % se traduit concrètement dans les factures. Marine, propriétaire retraitée, estime devoir payer entre 50 et 60 euros de plus en 2026. « Je suis très en colère. Je suis retraitée et ma retraite a encore baissé. La vie est de plus en plus chère », confie-t-elle à RMC.

Michel, également propriétaire dans la commune, voit sa taxe s’alourdir d’environ 50 euros et dénonce un scandale, estimant qu’on prend les gens pour ce qu’ils sont : des jambons.

Une pause avant une reprise attendue en 2028

Ces fortes hausses restent des exceptions, estime Sylvain Grataloup, président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers. Il rappelle qu’un schéma classique se répète après chaque cycle municipal : « En général, les années après les élections municipales sont assez calmes, en matière de hausse des taux. En considérant que si les taux n’augmentent pas, ça va accroître un électorat favorable. »

Pour l’année suivante, il anticipe une progression toujours limitée, voire une année un peu blanche dans une dynamique présidentielle. La donne devrait changer dès 2028, avec selon lui une logique d’augmentation et une hausse du taux loin du taux communal.

Son association a calculé que la taxe foncière avait progressé de près de 40 % entre 2014 et 2024. Dans un entretien accordé à TF1, il résume la situation en affirmant que la taxe foncière devient un enjeu électoral.

Les propriétaires concernés disposent d’un délai fixé au 15 octobre pour régler leur avis par chèque, virement ou espèces. Ceux qui paient sur internet ont jusqu’au 20 octobre.