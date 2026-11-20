Entre janvier et octobre 2026, les demandes d’acomptes sur salaire ont augmenté de 30 % par rapport à la même période de 2025, selon les données de la fintech Rosaly, qui suit plus de 100 000 salariés dans 400 entreprises. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc, dit observer le même phénomène : « Dans toutes les boîtes, les salariés demandent des acomptes. Je n’ai jamais vu autant de demandes d’acomptes chez nous. C’est incroyable le nombre de personnes qui anticipent des difficultés », a-t-il déclaré sur BFMTV.

Un salaire déjà gagné, versé avant la paie

Un acompte permet de recevoir avant la date habituelle de paie une partie du salaire acquis depuis le début du mois. Ce n’est pas un prêt : la somme versée est déduite de la paie suivante. Selon l’article L3242-1 du Code du travail, tout salarié peut demander un acompte à son employeur.

La demande, traditionnellement adressée par écrit au service des ressources humaines, peut désormais passer par une plateforme comme Rosaly. Le salarié la soumet dans une application et reçoit l’argent sur son compte bancaire sous 24 à 48 heures. L’employeur peut facturer des frais de gestion, généralement de quelques euros par transaction, inférieurs aux frais bancaires de découvert.

Des demandes plus nombreuses, souvent de 100 euros ou moins

La hausse atteint 35 % en octobre 2026 par rapport à octobre 2025 pour les demandes d’acomptes bondissent de 35%. Le groupe RH Silae, qui gère 8 millions de bulletins de paie, constate pour sa part un triplement des demandes en quatre ans. Cette progression intervient dans une période d’inflation persistante et de stagnation économique : la Banque de France estime la croissance de 2026 à 0,3 %, soit trois fois moins que prévu en début d’année.

En 2026, 74 % des acomptes demandés portent sur 100 euros ou moins, contre 68 % en 2025. Le montant moyen avancé reste de 465 euros par utilisateur et par mois, mais les demandes se répètent davantage : les utilisateurs réguliers en font près de cinq par mois, selon Rosaly. « De plus en plus de salariés en font la demande de plus en plus souvent », confirme sa directrice générale, Arbia Smiti.

Des dépenses courantes payées avant la fin du mois

L’Insee prévoit pour 2026 une baisse de 0,4 % du pouvoir d’achat des ménages, avec une inflation à 2,9 % en fin d’année. Les dépenses incompressibles prennent une part croissante des revenus : Les salariés utilisent les acomptes pour payer les courses, l’essence ou le médecin. Michel-Édouard Leclerc parle d’une économie en « pré-récession », dans laquelle les ménages anticipent des difficultés.

Le salaire arrive généralement en une seule fois, en fin de mois, quand les dépenses s’échelonnent tout au long de celui-ci. Pour les ménages modestes, ce décalage crée des difficultés de trésorerie récurrentes. L’acompte sert alors à couvrir des besoins courants plutôt qu’une seule dépense exceptionnelle. Neuf utilisateurs sur dix déclarent ne plus recourir au découvert bancaire, dont les frais d’intervention peuvent atteindre 80 euros par mois. Les directions des ressources humaines proposent aussi l’accès aux acomptes comme avantage social pour fidéliser leurs équipes.