Les violences urbaines des 17 et 18 octobre 2026 ont occasionné 207 millions d’euros de dommages assurés, selon l’estimation publiée par France Assureurs. Arrêté à partir des déclarations reçues jusqu’au 12 novembre, ce montant reste provisoire : les expertises peuvent encore le modifier.

5 280 sinistres déclarés en deux jours

France Assureurs recense 5 280 sinistres liés à ces deux journées : 4 050 concernent des biens professionnels, 860 des véhicules et 370 des biens de particuliers. À titre de comparaison, les émeutes de 2005 avaient généré un coût similaire sur quatre semaines. Les dégâts liés au mouvement des Gilets jaunes, évalués à 256 millions d’euros, s’étaient étalés sur plusieurs mois.

Un sinistre assuré est un dommage matériel couvert par un contrat et déclaré dans les délais. Les garanties varient selon les biens : celles des commerçants couvrent généralement les dommages aux biens, dont le vol et le vandalisme ; les particuliers doivent vérifier si leur assurance multirisques habitation inclut cette protection, souvent optionnelle. Pour un véhicule, les actes de vandalisme ne sont couverts que par une assurance tous risques. Les déclarations peuvent porter, notamment, sur des vitrines brisées, des stocks volés, des installations détruites, des incendies ou des graffitis, ainsi que sur des logements et des biens mobiliers endommagés.

Des déclarations aux 207 millions d’euros

Chaque assureur transmet à France Assureurs le nombre de dossiers reçus et une première évaluation de leur coût. L’assuré déclare les dégâts, un expert les constate sur place, puis le montant définitif est calculé en tenant compte de la vétusté et des franchises. Florence Lustman, présidente de la fédération, prévient que « ces premières estimations pourront évoluer à mesure que les dossiers seront instruits et que les expertises permettront d’affiner l’évaluation des dommages ».

Les biens professionnels représentent 198 millions d’euros, soit 95 % du montant annoncé, pour 4 050 dossiers : environ 48 889 euros par sinistre. Les particuliers ne représentent que 3,5 millions d’euros pour 370 déclarations, soit 9 459 euros en moyenne. Les 860 sinistres automobiles totalisent 6 millions d’euros, environ 6 977 euros par véhicule.

Le délai habituel de déclaration est de cinq jours ouvrés après le sinistre. Les assureurs l’ont porté à 30 jours dès le 19 octobre afin de faciliter les démarches des victimes et de recenser les dommages avant l’établissement d’une estimation globale. La fédération a confirmé que tous les assureurs membres appliquaient cette extension.

Ce que l’estimation ne compte pas

Les 207 millions d’euros correspondent aux seuls dommages assurés. Les dégradations de biens publics, notamment le mobilier urbain et les bâtiments municipaux, n’entrent pas dans le décompte de France Assureurs. Les commerçants sous-assurés, ceux qui ont écarté certaines garanties pour réduire leurs dépenses ou les auto-entrepreneurs dépourvus de contrat professionnel peuvent aussi rester sans indemnisation pour les dommages non couverts. Les pertes d’exploitation, le manque à gagner pendant une fermeture et une éventuelle baisse de fréquentation ne sont pas comptabilisés dans cette estimation.

Un dispositif de garantie contre les émeutes, adopté en février 2026 dans le projet de loi de finances, prévoit un fonds géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR). Il serait financé par une contribution de solidarité égale à 0,8 % des cotisations d’assurance dommages afin de mutualiser le risque entre les assurés.