Le gouvernement avance l’ouverture du guichet du chèque énergie 2027 au 14 janvier, permettant aux ménages modestes de solliciter cette aide de 48 à 277 euros dès le cœur de l’hiver. Si 4,7 millions de bénéficiaires recevront automatiquement leur chèque, plusieurs centaines de milliers de foyers devront effectuer une demande en ligne ou par courrier.

Un guichet ouvert près de trois mois plus tôt

Le guichet du chèque énergie ouvrira le 14 janvier 2027, a annoncé le ministre de l’Économie Roland Lescure le 18 novembre sur LCI. Les ménages qui doivent déposer une demande pourront le faire près de trois mois avant les campagnes précédentes, lancées en avril. Le gouvernement entend ainsi leur apporter une aide au cœur de l’hiver, lorsque les factures de chauffage pèsent le plus lourd.

Près de 5,8 millions de bénéficiaires devraient être concernés en 2027, selon Cnews. Parmi eux, 4,7 millions recevraient leur chèque automatiquement ; les autres devront en faire la demande à partir de la mi-janvier. L’administration ne parvient pas encore à repérer tous les foyers éligibles, notamment lorsque les données fiscales ne sont pas correctement rapprochées du numéro de point de livraison d’électricité du logement.

Montant, critères d’éligibilité et démarches

Le montant du chèque énergie va de 48 à 277 euros, pour une moyenne de 150 euros. Roland Lescure a rappelé devant la commission des affaires économiques du Sénat que ce barème n’avait pas été revalorisé depuis 2019. Le ministre invoque l’objectif gouvernemental de 54 milliards d’euros d’économies budgétaires. Le sénateur écologiste Yannick Jadot juge, lui, ce maintien inadapté à la hausse continue du coût de l’énergie.

Environ un quart des ménages français serait éligible. En 2025, 4,1 millions des 5,5 millions de foyers concernés ont effectivement perçu l’aide, soit un taux de non-recours proche de 25 %. Déménagements, changements de titulaire du contrat et difficultés de croisement des données fiscales et énergétiques privent encore des milliers de foyers de cette ressource. Le gouvernement cherche à mieux identifier les bénéficiaires et à simplifier les démarches.

L’éligibilité dépend du revenu fiscal de référence (RFR), rapporté aux unités de consommation (UC) du foyer. En 2026, le plafond était de 11 000 euros par UC : la première personne compte pour une unité, la deuxième pour 0,5 et chacune des suivantes pour 0,3. Un couple sans enfant représente ainsi 1,5 UC et une famille de quatre personnes, 2,1 UC. Le barème 2027 n’est pas encore officiellement publié, mais sa reconduction à l’identique paraît probable.

Les 4,7 millions de bénéficiaires identifiés en 2026 n’auront aucune démarche à accomplir : l’administration leur enverra leur chèque. Les foyers non repérés pourront remplir un formulaire sur chequeenergie.gouv.fr à partir du 14 janvier. Ils devront fournir une pièce d’identité du titulaire du contrat d’électricité, le numéro fiscal figurant sur l’avis d’imposition, cet avis ainsi qu’une attestation de contrat de moins de trois mois indiquant le numéro de point de livraison (PDL).

Les maisons France Service accompagnent les personnes qui rencontrent des difficultés avec les démarches numériques. Une assistance téléphonique gratuite est aussi disponible au 0 805 204 805. Les résidents d’EHPAD ou de résidences étudiantes sans contrat d’électricité à leur nom peuvent demander une aide spécifique au gestionnaire de leur établissement.

Le ministère de l’Économie met en garde contre les SMS, courriels et appels qui usurpent l’identité de l’administration pour obtenir des informations personnelles ou bancaires. Une demande officielle de chèque énergie ne requiert jamais de RIB ni de numéro de carte bancaire : toute sollicitation en ce sens est frauduleuse. Il est recommandé de saisir directement chequeenergie.gouv.fr dans son navigateur plutôt que de suivre un lien reçu par message. Les formulaires en ligne et par courrier sont les seuls canaux officiels ; en cas de doute, les maisons France Service ou l’assistance téléphonique peuvent aider à vérifier un message.

La campagne 2026 reste ouverte jusqu’au 31 décembre

Les ménages éligibles qui n’ont pas reçu leur chèque énergie 2026 peuvent encore le demander jusqu’au 31 décembre 2026. Cette année, 4,5 millions de bénéficiaires ont perçu l’aide, contre 4,1 millions en 2025, pour un potentiel théorique estimé entre 5,5 et 5,8 millions de foyers.

Selon le ministère de l’Économie, l’État n’a pas achevé le traitement de toutes les demandes reçues en 2025 et 2026. Des dossiers restent en attente, notamment à cause de justificatifs incomplets ou de difficultés à croiser les données. Les chèques émis au printemps 2026 sont valables jusqu’au 31 mars 2027 ; ceux délivrés après le 1er septembre 2026 peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars 2028. Plus d’un chèque sur cinq émis en 2024 n’a toutefois jamais été utilisé.

Le chèque sert à régler les dépenses d’énergie de la résidence principale. Il peut être remis au fournisseur d’électricité ou de gaz pour payer une facture, ou servir à acheter du fioul domestique, du bois de chauffage ou des granulés. Il ne peut pas financer un plein de carburant automobile, même lorsque le véhicule est nécessaire pour aller travailler : le fioul de chauffage et le carburant relèvent de règles distinctes.

Le dispositif ne finance plus les travaux de rénovation énergétique, contrairement aux premières campagnes. Pour isoler leur logement ou changer de chauffage, les ménages doivent se tourner vers d’autres aides, notamment MaPrimeRénov’ ou celles de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Le chèque énergie est désormais réservé aux dépenses courantes de chauffage et d’électricité. Avec l’e-Chèque énergie, les bénéficiaires peuvent gérer leur solde et payer leur fournisseur en ligne ; leur espace personnel permet aussi de consulter l’historique des paiements et la date de validité du chèque.