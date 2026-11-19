À quatre mois de l’élection présidentielle de 2027, le pouvoir d’achat s’impose comme l’enjeu décisif du scrutin. Selon une enquête Odoxa/ICI menée du 22 octobre au 5 novembre 2026 auprès de 31 999 Français, 83% des électeurs tiendront compte des propositions en matière de pouvoir d’achat pour déterminer leur vote. Plus frappant encore : 58% des sondés placent le plafonnement des prix des produits de première nécessité en tête des mesures prioritaires qu’ils attendent du prochain président. Une demande qui, malgré son apparente logique, pourrait s’avérer contre-productive et aggraver les maux qu’elle prétend guérir.

Une anxiété économique sans précédent

Les chiffres révélés par cette consultation nationale dressent un portrait saisissant de la détresse économique des Français. Quelque 74% se déclarent très inquiets pour leur situation personnelle, tandis que 91% expriment leur préoccupation concernant l’économie du pays dans son ensemble. Cette angoisse se traduit concrètement dans le quotidien : 63% des ménages rencontrent des difficultés pour gérer leurs dépenses mensuelles. Comme le souligne Céline Bracq, directrice générale d’Odoxa, « les Français ont envie que le travail soit mieux rémunéré ».

Les inégalités territoriales accentuent ce malaise généralisé. Dans les Hauts-de-France, région particulièrement touchée, 79% des habitants se disent très inquiets pour leur situation économique, et 56% peinent à payer leur chauffage. Les zones rurales de la Somme, du Cher, de la Haute-Marne, de la Nièvre ou de l’Indre affichent des taux d’inquiétude atteignant 80%. Cette géographie de la souffrance économique dessine une France à plusieurs vitesses, où seuls 16% des citoyens parviennent à mettre régulièrement de l’argent de côté.

Le mirage du contrôle des prix

Face à cette détresse, la tentation du plafonnement des prix séduit une majorité de Français. Pourtant, l’histoire économique offre de multiples exemples des effets pervers de telles mesures. Lorsque le Venezuela a instauré un contrôle strict des prix alimentaires en 2003 sous Hugo Chávez, le pays a progressivement sombré dans une pénurie généralisée, les producteurs préférant cesser leur activité plutôt que de vendre à perte. En 2016, l’inflation dépassait 800%, et les supermarchés demeuraient vides malgré – ou plutôt à cause – des prix théoriquement abordables.

L’exemple argentin s’avère tout aussi instructif. Entre 2007 et 2015, le gouvernement de Cristina Kirchner a multiplié les contrôles de prix sur les produits de base. Résultat : une économie parallèle florissante, une inflation chronique dépassant 25% annuels, et des pénuries récurrentes obligeant les consommateurs à faire la queue devant les magasins. Plus proche de nous, la France elle-même a expérimenté le blocage des prix sous le gouvernement Mauroy en 1982. Cette politique, rapidement abandonnée face à ses effets délétères, avait provoqué une désorganisation des circuits de distribution et une baisse de l’investissement productif.

Le mécanisme économique sous-jacent demeure immuable : lorsque les prix sont artificiellement maintenus sous le coût de production, les entreprises réduisent leur offre, investissent moins, ou se tournent vers des marchés non régulés. La pénurie s’installe, suivie d’un marché noir où les prix explosent. Les consommateurs les plus modestes, censés être les premiers bénéficiaires, se retrouvent paradoxalement les plus pénalisés.

Les véritables leviers de la compétitivité

78% des Français estiment qu’il est possible de restaurer la compétitivité de l’économie nationale. Cette lucidité collective ouvre la voie à des mesures structurelles plus efficaces que le contrôle des prix. La première piste consiste à alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur les entreprises françaises. Selon une étude récente de l’Institut Montaigne, le coût de la sur-réglementation représenterait entre 60 et 80 milliards d’euros annuels pour l’économie française, soit environ 3% du PIB.

La simplification normative permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts de conformité et de consacrer davantage de ressources à l’innovation et à la production. En Allemagne, le programme de réduction de la bureaucratie lancé en 2006 a permis d’économiser près de 25% des coûts administratifs pesant sur les entreprises, libérant ainsi des marges pour l’investissement et l’emploi. Une démarche similaire en France pourrait se traduire par une baisse des prix de vente sans nécessiter d’intervention autoritaire sur les tarifs.

La réduction des cotisations sociales et patronales constitue le second levier majeur. Avec un taux de prélèvements obligatoires atteignant 46,1% du PIB en 2025, la France détient le record européen. Tout Français actif cesse de travailler pour lui-même le 16 de chaque mois. Cette fiscalité écrasante renchérit artificiellement le coût du travail et comprime les salaires nets. Une baisse significative des cotisations, compensée par une rationalisation de la dépense publique, permettrait simultanément d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés et de restaurer la compétitivité des entreprises face à la concurrence internationale.

Le clivage des propositions politiques

Ces enjeux structurent profondément le débat présidentiel. Selon un sondage Elabe réalisé les 17 et 18 novembre 2026 auprès de 1 002 personnes, 32% des Français font confiance à Marine Le Pen sur les questions de pouvoir d’achat, devant Jean-Luc Mélenchon (20%) et le trio Édouard Philippe, Bruno Retailleau et David Lisnard (17% chacun). Significativement, 30% des électeurs ne font confiance à aucun candidat sur ce sujet crucial.

Les programmes de la gauche radicale, notamment celui défendu par Jean-Luc Mélenchon, intègrent précisément ce plafonnement des prix tant désiré par les Français. Accompagnées de hausses massives du SMIC et de nationalisations sectorielles, ces propositions risquent de reproduire les échecs vénézuéliens ou argentins. L’histoire économique démontre qu’on ne peut durablement distribuer plus de richesses qu’on n’en crée, et que les contrôles de prix découragent justement cette création de richesse.

À l’opposé du spectre politique, les approches défendues par Éric Zemmour ou David Lisnard privilégient le redressement structurel de l’économie française. Leur diagnostic converge sur la nécessité de restaurer la compétitivité par la baisse des charges, la simplification administrative et la réindustrialisation. Si ces candidats divergent sur certains aspects (notamment concernant les questions d’immigration ou d’identité), ils partagent une vision économique fondée sur l’offre plutôt que sur la demande administrée.

Au-delà des solutions de court terme

L’ampleur de la crise actuelle exige certes des réponses immédiates pour soulager les ménages les plus fragiles. Des rustines comme les chèques énergie ou les aides alimentaires ne sauraient remplacer une stratégie de long terme visant à accroître le pouvoir d’achat réel par l’augmentation de la production et la modération des prélèvements obligatoires.

L’équation demeure simple : pour que les Français vivent mieux, il faut que l’économie nationale produise davantage de richesses. Or, cette production dépend directement de la compétitivité des entreprises, de leur capacité à investir, innover et embaucher. Le plafonnement des prix, en décourageant l’investissement productif, conduit mécaniquement à l’appauvrissement collectif. À l’inverse, un environnement réglementaire et fiscal favorable stimule la croissance et permet une hausse durable des salaires réels.

Alors que la campagne présidentielle entre dans sa phase décisive, les Français devront trancher entre deux visions irréconciliables : celle du contrôle étatique des prix, séduisante mais historiquement vouée à l’échec, et celle de la libération de la production par la réforme structurelle. Le choix qu’ils effectueront en 2027 déterminera non seulement leur pouvoir d’achat des prochaines années, mais aussi la place de la France dans une économie mondiale de plus en plus compétitive. Face à cette responsabilité historique, la pédagogie économique s’impose comme un impératif démocratique, permettant à chacun de mesurer les conséquences réelles des programmes proposés au-delà de leurs promesses immédiates.