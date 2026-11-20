Le « Kit 72 heures » est devenu l’une des tendances de recherche les plus populaires sur Google au cours des deux derniers jours, précédant la publication du 11 novembre 2026. Cet engouement soudain fait suite à l’arrivée des lignes directrices européennes sur la préparation aux crises à la Chambre des députés italienne.

Ces recommandations ont été diffusées par la Commission européenne le 3 novembre à destination de l’ensemble des citoyens européens, avec un objectif précis : les rendre autosuffisants pendant trois jours face à des urgences de tout type, qu’il s’agisse d’inondations, d’événements météorologiques extrêmes, d’urgences sanitaires, de guerre, de bombardements ou d’attaques informatiques.

Une recommandation, pas une obligation

Le texte européen précise qu’il n’y a aucune alerte imminente et aucune obligation d’achat. Ce n’est ni un appel à constituer des stocks de manière indiscriminée, ni une indication qu’une crise serait proche. La Commission insiste sur le fait que cette préparation doit rester accessible, adaptée aux besoins de chacun et sans peser lourdement sur le budget des familles.

L’idée répond à un constat concret : durant les 72 premières heures d’une catastrophe naturelle ou d’une coupure d’électricité prolongée, des gestes aussi simples qu’acheter des denrées alimentaires, payer par carte, téléphoner ou se rendre en pharmacie peuvent devenir compliqués. Ce délai de trois jours correspond au temps critique nécessaire aux secours pour réorganiser la logistique d’aide et rétablir les services essentiels. Durant cette période, chaque famille devrait pouvoir se débrouiller seule.

Eau, nourriture, médicaments : le contenu du kit

La priorité va à l’eau potable. Selon Scuola Informa, les Pays-Bas, via leur campagne gouvernementale « Denk Vooruit », recommandent 3 litres par personne et par jour, soit 9 litres pour une personne seule et 36 litres pour un foyer de quatre personnes sur 72 heures. Cette référence reste nationale et n’a rien d’une quantité fixée par Bruxelles.

Côté nourriture, les aliments conseillés ne demandent ni cuisson ni réfrigération : légumineuses en conserve, thon, crackers, fruits secs, barres énergétiques, sans oublier les produits spécifiques pour enfants ou personnes aux besoins alimentaires particuliers. Un détail pratique revient souvent : prévoir un ouvre-boîte manuel, les appareils électriques pouvant tomber en panne avec le courant.

Les personnes suivant un traitement continu doivent conserver une réserve de médicaments adaptée, en vérifiant les dates de péremption. S’y ajoute une trousse de premiers secours (pansements, compresses, désinfectant, gants à usage unique) et des produits d’hygiène basiques : savon, lingettes, papier toilette, sacs poubelle.

L’argent liquide fait aussi partie de la liste, car distributeurs et paiements électroniques peuvent tomber en panne en même temps que le réseau. Les Pays-Bas donnent, là encore à titre indicatif, 70 euros par adulte et 30 euros par enfant.

Pour l’éclairage et la communication, le kit prévoit une lampe torche LED, des piles de rechange, une radio portable, une batterie externe, des câbles de recharge et un sifflet. La radio à piles ou à manivelle prend tout son sens quand Internet et le téléphone sont coupés : elle permet de recevoir les informations officielles.

Un sac prêt à partir en cas d’évacuation

En complément des réserves conservées à la maison, les lignes directrices recommandent de préparer un sac d’urgence léger, pensé pour un départ rapide. Il doit contenir les documents personnels et copies de pièces d’identité, la carte d’assurance maladie, un peu d’argent liquide, les médicaments indispensables, un téléphone avec chargeur et batterie externe, une lampe torche, une bouteille d’eau, quelques aliments, un change de linge, une veste imperméable et une feuille avec les numéros d’urgence et les contacts familiaux.

Les familles avec de jeunes enfants doivent y ajouter couches et aliments spécifiques. Pour les animaux domestiques, une petite réserve d’eau et de nourriture, les médicaments éventuels et une caisse de transport sont recommandés.

Les autorités conseillent de ranger l’ensemble dans un endroit sec, facilement accessible et connu de tous les membres du foyer, et de vérifier le contenu au moins tous les six mois : dates de péremption, état des médicaments, charge des piles et des batteries externes.

L’école aussi concernée

Le plan européen ne se limite pas aux réserves individuelles. L’« Action 29 » de la stratégie de la Commission invite à intégrer l’éducation à la préparation dans les activités pédagogiques, en impliquant le personnel éducatif. L’objectif pour les élèves : reconnaître les dangers, comprendre les avis des autorités, repérer des sources d’information fiables et savoir comment réagir en cas d’urgence, avec en toile de fond la connaissance du numéro d’urgence unique européen 112 et des notions de premiers secours.

La Commission suggère d’aborder ces sujets par des activités quotidiennes et des exercices pratiques, sans susciter de peur chez les élèves.

Il s’agit de lignes directrices non contraignantes, adressées aux États membres pour qu’ils bâtissent des initiatives cohérentes avec leur propre organisation : elles n’imposent pas, à elles seules, de nouvelles obligations aux écoles ou aux enseignants. Le plan de la Commission européenne va encore plus loin en prévoyant des plans d’urgence internes dans les immeubles, avec des référents capables de coordonner les voisins en cas de besoin.

Des experts de la Protection civile italienne rappellent que se préparer ne signifie pas vivre dans la terreur, mais simplement réduire la panique si une situation venait à mal tourner.