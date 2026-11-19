En France, les femmes gagnent en moyenne 11,8 % de moins que les hommes par heure travaillée, selon les dernières données d’Eurostat. L’écart était de 15,1 % en 2016. En prolongeant le rythme de baisse observé, Les Glorieuses situent l’égalité salariale en 2062. Le mouvement Les Glorieuses calculent que les femmes travaillent symboliquement gratuitement à partir du 19 novembre 2026 à 10 h 51, jusqu’à la fin de l’année.

Ce que mesure l’écart de 11,8 %

Le chiffre publié par Eurostat pour 2024 compare les rémunérations horaires brutes moyennes des femmes et des hommes dans les entreprises d’au moins dix salariés. Il exclut les travailleurs indépendants et le secteur agricole. Pour un euro gagné par un homme, une femme perçoit ainsi 88,2 centimes en moyenne par heure travaillée : l’indicateur ne compare pas nécessairement des postes identiques. Sa méthode standardisée permet de rapprocher les résultats des 27 pays de l’Union européenne.

L’écart concerne le salaire brut, avant cotisations sociales et impôts ; il est légèrement moindre sur le salaire net. Sur une année entière, il peut toutefois atteindre 25 % selon les secteurs, les femmes travaillant plus souvent à temps partiel que les hommes : 30 % contre 8 %. « La question seule du salaire n’est pas suffisante pour comprendre les inégalités économiques », insiste Rebecca Amsellem, fondatrice des Glorieuses. Les femmes représentent près de la moitié de la population active et 52 % de la population française. Pour elle, « un écart de salaire, un écart de rémunération, c’est un écart de liberté » : l’argent non perçu ne peut être ni placé, ni investi, ni transmis.

Depuis 2016, des évolutions différentes selon les secteurs

En 2016, Les Glorieuses lançaient leur premier calcul symbolique avec un écart de 15,1%. Huit ans plus tard, celui-ci a reculé de 3,3 points, soit environ 0,4 point par an. La finance, l’informatique et les télécommunications affichent une réduction notable, notamment grâce à la transparence salariale imposée par l’index d’égalité professionnelle. Depuis 2019, les grandes entreprises sont soumises à des obligations légales et s’exposent à des sanctions financières si elles ne corrigent pas certains écarts. Dans la fonction publique, l’écart avoisine 9 %, mais les inégalités de carrière persistent, notamment pour accéder aux postes de direction.

Les écarts restent supérieurs à la moyenne dans les métiers du soin, de l’éducation et de la logistique. Les aides-soignantes, les enseignantes du primaire et les employées de la logistique cumulent des salaires structurellement bas et une faible valorisation de leurs compétences. Les Glorieuses demandent une « revalorisation des professions à prédominance féminine ». Dans le privé, les entreprises de moins de 50 salariés échappent encore largement aux obligations de transparence.

La France légèrement au-dessus de la moyenne européenne

La moyenne de l’Union européenne s’établit à 11,1 %, contre 11,8 % en France. Les taux cités pour l’Allemagne (10,2 %), l’Espagne (8,9 %), la Suède (9,4 %), la Roumanie (3,6 %) et la Slovénie (6,1 %) sont tous inférieurs. Un faible écart horaire ne suffit toutefois pas à établir une égalité économique : dans certains pays, femmes et hommes travaillent largement dans les mêmes secteurs peu rémunérateurs, ce qui réduit l’écart mesuré.

L’Italie affiche un taux de 5,6 %, le Luxembourg de 7,2 % et la Belgique de 7,4 %. Le texte attribue leurs résultats à une combinaison de politiques publiques, dont les quotas dans les conseils d’administration, la transparence salariale obligatoire et des congés parentaux équilibrés. Hors de l’Union européenne, l’Islande impose depuis 2018 une certification de l’égalité salariale aux entreprises de plus de 25 salariés ; son écart est inférieur à 5 %. Transposer ce modèle demanderait une volonté politique forte.

2062 reste une projection

Les Glorieuses estiment qu’il faudrait encore 36 ans, jusqu’en 2062, pour atteindre l’égalité salariale si l’écart continuait de diminuer d’environ 0,4 point par an. Cette trajectoire n’est pas garantie : la baisse pourrait ralentir ou s’interrompre si les politiques publiques faiblissent.