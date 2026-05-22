Genius Hommage : quand une montre raconte une renaissance

Il y a des marques qui naissent dans des bureaux feutrés, autour de tableaux Excel et de réunions stratégiques. Et puis il y a celles qui voient le jour dans des moments plus incertains, presque suspendus. Genius appartient clairement à cette seconde catégorie. Lancée en pleine période Covid, la marque a su évoluer, se renommer et affirmer son identité. Comme une seconde respiration. Et finalement, quoi de plus logique pour une maison horlogère que de faire du temps… une histoire de transformation ?

Un hommage assumé… et doublement audacieux. La Genius Hommage porte bien son nom : ici, tout est affaire d’hommage. Mais pas n’importe lequel. La montre s’inscrit dans une filiation directe avec l’univers de Gérald Genta, figure presque mythique de l’horlogerie suisse, à qui l’on doit certaines des silhouettes les plus reconnaissables du secteur. Le concept est aussi simple que malin : fusionner deux icônes en une seule pièce. D’un côté, des lignes évoquant la Nautilus, de l’autre, l’esprit anguleux de la Royal Oak. Résultat ? Une montre qui joue sur les contrastes avec subtilité : deux demi-cadrans, deux inspirations de boîtier, parfois même deux styles de bracelet réunis dans une seule création. Et puis, il y a ce détail qui change tout : le cadran “Tiffany” sur ce modèle Fifth Avenue. Ce bleu si particulier, à la fois doux et vibrant, apporte une touche de fraîcheur presque inattendue. Il capte la lumière, attire le regard, et donne à la montre une personnalité plus audacieuse, sans tomber dans l’excès. Une manière élégante de rappeler que l’horlogerie peut aussi s’amuser. Cela aurait pu être un pari risqué, un peu comme mélanger deux playlists totalement opposées lors d’un long trajet en voiture ; mais ici, la cohérence fonctionne. La montre ne copie pas, elle dialogue avec ses influences. Et surtout, elle démocratise un design habituellement réservé à la haute horlogerie, en le rendant accessible sans le dénaturer.

Une marque née dans le chaos… et en constante évolution. L’histoire de la marque donne encore plus de relief à cette montre. À l’origine, l’aventure débute en 2020 sous le nom de Genius Watches, fondée par Marco Mavilla, un entrepreneur déjà connu pour avoir lancé ToyWatch en 2005. Un parcours qui en dit long sur sa capacité à bousculer les codes. La marque s’est d’abord fait remarquer avec un modèle devenu emblématique : une montre hybride mêlant les codes de deux géants de l’horlogerie. Une sorte de “collision créative” parfaitement assumée, qui a rapidement attiré l’attention. Puis, comme toute bonne histoire moderne, il y a eu un tournant. Entre 2022 et 2023, Genius Watches change de nom pour devenir Ingeniuex et s’installe à Milan. Une évolution qui reflète une volonté de repositionnement, mais aussi une maturité nouvelle. Après tout, changer de nom, c’est un peu comme changer de style : parfois nécessaire, parfois risqué… mais souvent révélateur. Dans un monde où tout semblait à l’arrêt, la marque, elle, a continué d’avancer. Et quelque part, cette capacité à évoluer fait partie intégrante de son ADN.

Une montre qui séduit… et qui vit avec son temps. La Genius Hommage ne s’adresse pas uniquement aux puristes. Elle parle aussi à une nouvelle génération d’amateurs, sensibles au design, au confort et à l’accessibilité. Avec ses variations, ses cadrans texturés, ses finitions guillochées, des versions plus sportives, la marque a su décliner son concept sans le diluer. Certaines collections adoptent même des bracelets en caoutchouc et des mouvements quartz, rendant la montre plus légère, plus fine… et parfois plus adaptée à une vie qui va vite (trop vite, diront certains). Et puis, il y a ce petit supplément de validation moderne : voir des personnalités comme Ed Sheeran, Nikos Aliagas ou encore Khaby Lame s’intéresser à ces modèles. Alors oui, cela ne fait pas tout… mais avouons que si même quelqu’un capable de faire rire des millions de personnes sans dire un mot valide le concept, c’est qu’il y a quelque chose. Au fond, cette montre réussit un équilibre délicat : elle est à la fois hommage et création, accessible mais travaillée, sérieuse sans se prendre trop au sérieux. Un peu comme nous après 2020, finalement. La Genius Hommage Fifth Avenue n’est pas simplement une montre inspirée. C’est une pièce qui incarne une époque, une transition, une idée : celle que l’on peut réinventer les codes sans les trahir. Derrière son design hybride et son cadran Tiffany lumineux se cache une vraie démarche, à la fois esthétique et émotionnelle. Et dans un monde où tout change vite, elle rappelle qu’il est parfois possible de créer quelque chose de durable… même à partir d’un moment fragile.