Santé, éducation… Anthropic et la fondation Gates s’allient

Anthropic s’associe à la fondation Bill & Melinda Gates dans un partenariat de 200 millions de dollars sur quatre ans. Cette alliance vise à appliquer l’intelligence artificielle Claude aux défis de santé mondiale, d’éducation et de mobilité économique, particulièrement dans les pays en développement.

Anthropic et la fondation Gates scellent un partenariat de 200 millions de dollars pour démocratiser l’IA

Dans un monde où les défis sanitaires et éducatifs transcendent les frontières avec une urgence croissante, Anthropic vient de nouer une alliance stratégique avec la fondation Bill & Melinda Gates. Ce partenariat de quatre ans, doté d’un budget de 200 millions de dollars, ambitionne de mobiliser les capacités de l’intelligence artificielle Claude pour s’attaquer à des problématiques d’une ampleur considérable : la santé mondiale, l’accès à l’éducation et la mobilité économique dans les pays les plus vulnérables.

L’accord, annoncé en mai 2026, repose sur une conviction partagée : les outils d’intelligence artificielle de pointe ne doivent pas demeurer le privilège des économies avancées. En orientant délibérément la puissance de Claude vers les populations les plus démunies, Anthropic et la fondation Gates entendent démontrer qu’innovation technologique et intérêt général peuvent avancer de concert.

Un investissement massif dans la santé mondiale

La part la plus substantielle de ce partenariat se concentre sur l’amélioration des résultats sanitaires dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, où environ 4,6 milliards de personnes n’ont pas accès aux services de santé essentiels. Face à cette réalité saisissante, Anthropic collaborera avec la fondation Gates pour accélérer le développement de nouveaux vaccins et thérapies, tout en aidant les gouvernements à exploiter leurs données de santé afin de prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées.

Concrètement, le dispositif prévoit la création de connecteurs permettant à Claude d’accéder directement aux plateformes de santé existantes, ainsi que l’élaboration de benchmarks et de cadres d’évaluation mesurant les performances de l’IA dans les tâches médicales. Les ministères de la santé seront accompagnés dans l’exploitation de leurs données d’intelligence sanitaire, tandis que les agents de santé de première ligne bénéficieront d’un soutien renforcé pour le diagnostic et la prise de décision clinique.

Focus sur les maladies négligées et à fort impact

Le partenariat ciblera en priorité des pathologies trop souvent délaissées par la recherche traditionnelle. Claude sera mobilisé pour faire progresser les travaux sur des maladies à lourde charge épidémiologique, en commençant par la poliomyélite, le papillomavirus humain et l’éclampsie. L’intelligence artificielle permettra d’explorer par voie computationnelle les candidats vaccins les plus prometteurs en amont du développement préclinique, raccourcissant ainsi sensiblement les délais de recherche.

Pour le HPV, responsable d’environ 350 000 décès annuels dont 90 % surviennent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, cette approche pourrait considérablement accélérer l’identification de nouvelles thérapies. Une collaboration étroite est également prévue avec l’Institute for Disease Modeling, groupe de recherche au sein de la fondation Gates, pour affiner les modèles de prévision qui déterminent où et comment déployer les traitements contre le paludisme et la tuberculose — deux fléaux dont la persistance demeure l’une des grandes injustices sanitaires de notre époque.

Révolutionner l’éducation sur trois continents

Le volet éducatif du partenariat s’étend sur trois zones géographiques stratégiques : les États-Unis, l’Afrique subsaharienne et l’Inde. Cette envergure multi-continentale traduit la conviction que les inégalités d’apprentissage ne se résoudront pas à l’échelle locale. Le partenariat prévoit la création de biens publics numériques — benchmarks, ensembles de données et graphiques de connaissances — destinés à garantir l’efficacité des outils d’IA en matière de tutorat mathématique, d’orientation universitaire et de conception de programmes scolaires. Le premier de ces outils doit être rendu public avant la fin de l’année 2026.

Aux États-Unis, Claude alimentera des dispositifs de tutorat fondés sur des preuves scientifiques, de la maternelle au lycée, ainsi que des outils d’orientation professionnelle pour les jeunes entrant sur le marché du travail. En Afrique subsaharienne et en Inde, des applications d’IA soutiendront les programmes d’alphabétisation et de numératie fondamentales, dans le cadre de la Global AI for Learning Alliance, dite GAILA.

Mobilité économique et agriculture intelligente

Le troisième pilier du partenariat vise l’amélioration de la mobilité économique — enjeu particulièrement sensible quand on sait que près de deux milliards de personnes dépendent de l’agriculture de subsistance pour leurs revenus. Anthropic s’engage à intégrer dans Claude des fonctionnalités spécifiquement adaptées aux réalités agricoles locales, à constituer des ensembles de données sur les cultures régionales et à développer des benchmarks permettant d’évaluer les performances des modèles dans ce domaine.

Aux États-Unis, le partenariat couvrira trois chantiers distincts : l’élaboration de dossiers portables retraçant les compétences et certifications des individus, la fourniture de conseils professionnels fiables aux nouveaux entrants sur le marché du travail, et la création d’outils reliant les données des programmes de formation aux résultats effectifs en matière d’emploi. L’ensemble de ces initiatives sera piloté par l’équipe Beneficial Deployments d’Anthropic, qui fournit crédits Claude et soutien technique aux partenaires engagés dans ces quatre domaines prioritaires.