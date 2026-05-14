Impôts 2026 : les versements sur votre Plan épargne retraite en 2025 peuvent encore réduire la note, voici comment en profiter avant qu’il ne soit trop tard

Dans le paysage financier actuel, le Plan d’Épargne Retraite (PER) se distingue comme un outil majeur d’épargne et d’optimisation fiscale. Comme chaque année, les versements volontaires effectués en 2025 peuvent donner droit à une déduction fiscale, ce qui intéresse beaucoup d’épargnants qui veulent réduire leur revenu imposable en 2026. Mais comment déclarer ces sommes et quelles règles faut-il respecter ? Cet article explique point par point les modalités à suivre pour profiter de cet avantage.

Comment marche le PER et que ça change pour vos impôts

Le PER, lancé en octobre 2019, est devenu l’une des solutions privilégiées pour se constituer une retraite complémentaire grâce à la diversité des produits. À la fin de 2025, 7,9 millions de Français détenaient ce produit, pour un encours de 111,9 milliards d’euros, d’après France Assureurs.

Un des atouts du PER est la possibilité de déduire les versements volontaires de vos revenus imposables, explique Moneyvox. Concrètement, les sommes versées en 2025 peuvent être inscrites dans votre déclaration de 2026 pour diminuer l’assiette imposable.

Attention : il faut avoir conservé l’option fiscale au moment du dépôt initial. De plus, seules les contributions volontaires ouvrent droit à la déduction. Les versements liés à la participation, à l’intéressement ou ceux versés par l’employeur ne sont pas concernés.

Où indiquer vos versements dans la déclaration 2026

Il est important de savoir où reporter ces montants sur la déclaration. Pour les nouveaux PER, il faut passer par les rubriques « charges déductibles » puis « épargne retraite », avec la sous-section dédiée aux « cotisations versées sur les nouveaux plans d’épargne retraite ».

Les cases 6NS et 6NT servent à inscrire respectivement le total des versements du déclarant principal et du co-déclarant.

Pour les travailleurs indépendants, il faut utiliser les cases 6OS et 6OT.

Pour les anciens Perp, les lignes 6RS et 6RT sont prévues.

Les contrats Madelin (réservés aux travailleurs non salariés) doivent être déclarés via les lignes 6QS et 6QT.

Comment calculer et corriger votre plafond de déduction

Quel que soit le PER souscrit, le plafond de déduction fixe le montant maximum que vous pouvez déduire. Ce plafond dépend directement des revenus d’activité et apparaît sur l’avis d’imposition ainsi que dans la déclaration elle-même.

Si vous repérez une erreur ou devez ajuster ce plafond, la correction peut être faite via la case 6PS. L’administration fiscale propose aussi un outil sur impots.gouv.fr pour consulter et modifier ce plafond global (bouton dédié), soulignant l’importance de la gestion fiscale.

Pour les couples soumis à imposition commune, il existe une option de mutualisation des plafonds : cela permet de fusionner les capacités de déduction des deux membres du couple, utile quand les revenus sont très différents. Cette opération se réalise en cochant la case 6QR.

Dans votre démarche, gardez en tête que l’« imprimé fiscal unique » fourni par le gestionnaire du plan est votre première source pour vérifier les sommes à déclarer.

Le PER sur le long terme : une stratégie qui paie

L’intérêt du PER ne se limite pas à l’avantage fiscal immédiat. Il doit aussi être vu comme une pièce de votre planification retraite à long terme.

En déclarant correctement les versements effectués, les souscripteurs peuvent non seulement réduire leur impôt à court terme, mais aussi construire une solution financièrement solide pour l’avenir.