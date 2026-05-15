Pourquoi des gendarmes en pause à la station-service ont décidé de contrôler un véhicule voisin : leur flair ce jour-là valait mieux que des mois d’enquête

« En mettant le plein d’essence, les gendarmes décident de contrôler la voiture d’à côté : ils ne vont pas le regretter. » C’est par cette phrase accrocheuse que démarre un récit peu commun survenu dans la commune de Sainte-Verge, dans les Deux-Sèvres. L’affaire, rapportée rapidement par les médias tels que actu.fr ou Auto Journal, illustre les enjeux pressants de la sécurité routière en France, notamment liés au trafic de drogue. Mais ce qui aurait pu n’être qu’une simple vérification de routine s’est transformé en un événement révélateur des risques quotidiens de la conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Un contrôle qui tourne mal pour la conductrice

Alors qu’ils faisaient le plein à la pompe d’une station-service, les gendarmes de Sainte-Verge ont repéré un véhicule garé juste à côté dont le pare-brise était fissuré. Respectant les directives légales permettant de contrôler un véhicule présentant une anomalie, ils se sont approchés pour vérifier la situation. Pour la conductrice, une femme âgée de 39 ans, et ses deux enfants à bord, ça a tourné au mauvais moment.

Lors du contrôle routier, les gendarmes ont procédé à un test de dépistage de stupéfiants sur la conductrice, qui s’est avéré positif. Les analyses ont mis en évidence la présence de cocaïne et d’amphétamines dans son organisme, rappelant les dangers des bonbons stupéfiants. Immédiatement, son permis de conduire a été retiré « sur-le-champ » et la voiture immobilisée, puis rapidement placée en fourrière.

Ce que ça implique pour la mère et les enfants

Les ennuis ne s’arrêtent pas là. Les deux enfants, âgés de 6 et 9 ans, étaient assis à l’arrière du véhicule, ce qui a naturellement soulevé des questions sur la protection de l’enfance. Les services sociaux ou le parquet peuvent intervenir, et la situation peut être qualifiée d’« enfant en danger ». L’évaluation se fera « au cas par cas » par les autorités compétentes, en tenant compte du principe de présomption d’innocence en attendant des analyses de confirmation et une éventuelle décision de justice.

Sécurité routière et sanctions prévues

Conduire sous l’effet de drogue est un délit sévèrement réprimé en France, avec des amendes pour usage pouvant atteindre 9 000 €. Selon les articles L235-1 et suivants du Code de la route, les contrevenants s’exposent à jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, une amende pouvant atteindre 9 000 €, et un retrait de 6 points sur le permis. Dans les cas les plus graves, si un accident mortel survient, les peines peuvent être alourdies : l’homicide routier sous stupéfiants peut entraîner 7 ans de prison et une amende de 100 000 €.

Pour prévenir ces comportements, les gendarmes rappellent fermement que la consommation de stupéfiants associée à la conduite est inacceptable, surtout quand des enfants sont impliqués. La politique de tolérance zéro au volant reste une priorité nationale, illustrée par des chiffres alarmants : 40 % des décès routiers en 2024 ont un lien avec l’alcool ou les drogues, selon le communiqué du Ministère de la Transition écologique et des Transports du 14 février 2025.