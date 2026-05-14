JP Morgan, sexe, accusations et guerre interne : l’étrange affaire qui secoue Wall Street

Pendant quelques jours, Wall Street a cru assister à l’un des plus grands scandales sexuels récents de la finance américaine. Une cadre dirigeante de JPMorgan accusée d’avoir drogué, humilié et contraint sexuellement un collègue masculin plus jeune. Une plainte anonyme remplie de détails crus et de scènes quasi cinématographiques. Puis, brutalement, le récit s’est fissuré. Enquête interne, contradictions, retrait provisoire de la plainte, soupçons de manipulation : derrière le feuilleton viral se dessine peut-être une autre histoire, celle d’une guerre de pouvoir, d’argent et de réputation au cœur de l’une des banques les plus puissantes du monde.

Une plainte qui explose comme une bombe médiatique

Lorsque la plainte est déposée devant la Cour suprême de l’État de New York le 27 avril 2026, le document fait immédiatement sensation dans les rédactions américaines. Le plaignant, caché derrière le pseudonyme de “John Doe”, accuse Lorna Hajdini, executive director chez JPMorgan dans la division Leveraged Finance, de l’avoir soumis pendant plusieurs mois à des violences sexuelles, des humiliations raciales et des menaces professionnelles. Le texte, relayé rapidement par le Daily Mail puis le New York Post, contient des descriptions extrêmement explicites. Le plaignant affirme avoir été drogué à l’aide d’un mélange de Rohypnol et de Viagra, forcé à des relations sexuelles malgré ses refus et ses pleurs, insulté en raison de ses origines indiennes et placé sous emprise psychologique. Certaines citations deviennent immédiatement virales sur les réseaux sociaux tant elles semblent sorties d’un thriller érotico-financier plus que d’un dossier judiciaire classique. Très vite, l’identité du mystérieux “John Doe” fuite dans la presse américaine : il s’agirait de Chirayu Rana, ancien vice-président de JPMorgan, diplômé de Harvard, passé par Apollo et Morgan Stanley avant de rejoindre Bregal Sagemount après son départ de la banque. Le contraste entre les profils intrigue immédiatement Wall Street. D’un côté, une dirigeante montante de 37 ans, considérée comme brillante dans l’univers ultra-compétitif du leveraged finance. De l’autre, un jeune banquier au CV impressionnant mais décrit par certaines sources internes comme “socialement maladroit”, solitaire et en conflit latent avec son environnement professionnel.

Le retournement éclair de JPMorgan

Mais ce qui transforme réellement cette affaire en anomalie médiatique, c’est la rapidité de la contre-offensive. Dans les grands scandales contemporains liés au harcèlement ou aux violences sexuelles, les entreprises adoptent généralement une posture prudente : suspension provisoire, silence, enquête discrète. Or JPMorgan choisit l’option inverse. La banque défend immédiatement et publiquement Lorna Hajdini. Selon plusieurs médias américains, une enquête interne avait déjà été menée à la suite d’une plainte déposée par Rana en mai 2025 auprès des ressources humaines. Les équipes juridiques et RH de la banque auraient examiné les mails, les relevés téléphoniques et interrogé de nombreux collaborateurs de la division. Conclusion officielle : aucune preuve ne corroborerait les accusations. Le communiqué de JPMorgan est inhabituellement direct : « Following our investigation, we don’t believe there’s any merit to these claims. » Autrement dit : la banque considère les accusations comme infondées. Les avocats de Lorna Hajdini vont encore plus loin. Ils affirment que leur cliente “n’a jamais eu de comportement inapproprié” et soutiennent même qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux supposés de certains incidents décrits dans la plainte. En quelques heures, la dynamique médiatique change complètement. Ce qui ressemblait à un nouveau scandale #MeToo se transforme progressivement en affaire ultra-contestée où les accusations elles-mêmes deviennent sujettes à débat.

Une plainte retirée puis relancée dans une atmosphère de confusion

Le tournant décisif intervient le 1er mai 2026. La plainte déposée quelques jours plus tôt est “returned for correction” par la juridiction new-yorkaise. Concrètement, elle disparaît temporairement des registres publics avant d’être corrigée. Cette disparition alimente immédiatement les spéculations. Simple erreur procédurale ? Réécriture du dossier avant redépôt ? Tentative de limiter les dégâts après la médiatisation incontrôlée ? Ou début d’un effondrement complet de l’accusation ? À ce stade, personne ne le sait réellement. Le plus frappant reste toutefois le caractère extrêmement fragile du dossier public. Presque tout repose sur des éléments déclaratifs relayés par des tabloïds. Il n’existe pas, pour l’instant, de preuve publique : pas d’enregistrements, pas de messages explicites, pas de témoins identifiés, pas d’éléments médico-légaux connus. Et plusieurs contradictions apparaissent rapidement. Selon le Wall Street Journal, le dossier n’est toutefois pas abandonné et une audience a été annoncée pour le 26 mai 2026. Le journal révèle également que Chirayu Rana aurait demandé environ 22 millions de dollars dans le cadre d’un accord, tandis que JPMorgan aurait proposé environ 1 million de dollars, proposition refusée par l’ancien banquier. Ces éléments renforcent encore davantage l’impression d’un conflit mêlant enjeux réputationnels, financiers et judiciaires.

Le problème du rapport hiérarchique

L’un des points centraux de la plainte concernait l’idée d’une emprise professionnelle. Rana affirmait en substance que Hajdini pouvait détruire sa carrière s’il refusait ses avances. Mais plusieurs médias financiers américains ont révélé que les deux banquiers ne se trouvaient pas dans une relation hiérarchique directe. Lorna Hajdini reportait au managing director Brandon Graffeo, tandis que Chirayu Rana dépendait d’un autre managing director, Jon Wolter. Cette distinction paraît technique pour le grand public, mais elle est cruciale dans le fonctionnement des grandes banques d’investissement. Elle réduit considérablement la capacité supposée de Hajdini à contrôler directement les bonus, promotions ou évaluations de Rana. Cela ne rend évidemment pas impossibles des comportements abusifs. Mais cela fragilise l’un des leviers psychologiques décrits dans la plainte.

Wall Street entre fascination et scepticisme

L’affaire devient alors un phénomène culturel autant que judiciaire. Sur X, Reddit et les forums spécialisés finance, des milliers de commentaires apparaissent. Certains dénoncent le réflexe immédiat consistant à ne pas croire les hommes victimes de violences sexuelles. D’autres considèrent au contraire que l’histoire paraît trop romancée pour être crédible. La violence des descriptions, les dialogues supposés extrêmement théâtraux, les références sexuelles répétées et le caractère presque caricatural de certaines scènes alimentent un scepticisme massif. Le contexte culturel joue également un rôle important. Depuis plusieurs années, Wall Street tente de reconstruire son image après une longue série de scandales liés au sexisme, au harcèlement et aux abus de pouvoir. Voir émerger une accusation où les rôles traditionnels sont inversés bouleverse totalement les codes habituels du récit médiatique. Cette inversion explique en partie pourquoi l’affaire a fasciné autant qu’elle a dérouté.

Le spectre d’une affaire financière plus que sexuelle

Au fil des jours, une autre hypothèse commence à circuler discrètement dans certains cercles financiers : et si le cœur du dossier était moins sexuel qu’économique ? Plusieurs articles évoquent des discussions financières tendues autour du départ de Rana. Certaines sources parlent de demandes d’indemnités importantes ou de négociations conflictuelles avec la banque. Aucune preuve publique ne permet d’affirmer qu’il y aurait eu tentative d’extorsion ou stratégie calculée. Mais l’existence même de ces rumeurs montre à quel point le dossier a changé de nature dans l’esprit de nombreux observateurs. D’autant qu’un précédent célèbre revient immédiatement dans les conversations : l’affaire Damilare Ajao au Royaume-Uni. Ce banquier avait accusé sa supérieure de harcèlement avant d’être finalement condamné pour faux témoignage et mensonge. Cette comparaison ne prouve évidemment rien concernant Rana. Mais elle nourrit le climat de suspicion entourant le dossier.

Une affaire symptomatique d’une époque

Au fond, l’affaire Hajdini dépasse probablement les seules personnes impliquées. Elle révèle plusieurs tensions contemporaines : la difficulté de traiter les accusations sexuelles dans des environnements hyper-compétitifs, le rôle déstabilisateur des réseaux sociaux, la viralité des récits extrêmes, mais aussi le danger potentiel des accusations non vérifiées. Elle montre également quelque chose de plus profond sur Wall Street : un monde où réputation, pouvoir, argent et guerre psychologique se mélangent constamment. À ce stade, aucun tribunal n’a validé les accusations de Chirayu Rana. Aucune preuve publique n’est venue confirmer son récit. JPMorgan et Lorna Hajdini contestent fermement les accusations et affirment qu’une enquête interne n’a trouvé aucun élément les corroborant. Mais le dossier n’a pas encore été tranché par la justice américaine. L’affaire reste donc ouverte, suspendue dans une zone grise où se croisent potentielle affaire de harcèlement, possible guerre interne et bataille de réputation à plusieurs millions de dollars.