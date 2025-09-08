Santé : votre reste à charge pourrait exploser, voici ce que le gouvernement mijote

Le jeudi 4 septembre, l’Assurance maladie va examiner trois projets de décrets qui pourraient bien transformer le système des franchises médicales en France. Sur demande du Premier ministre François Bayrou, cette initiative prévoit de doubler le reste à charge des patients, une mesure qui a déjà déclenché de vives réactions et inquiète syndicats et associations. Alors que le gouvernement est très surveillé et pourrait se retrouver dans l’embarras dès le lundi suivant, ces modifications posent de sérieux questionnements.

La hausse des coûts pour les patients

Les projets de décrets indiquent une augmentation du coût direct des soins pour les patients. Par exemple, chaque boîte de médicaments se verrait appliquer un reste à charge de 2 euros. Une consultation chez le médecin généraliste coûterait augmentation des tarifs médicaux supplémentaires à chaque visite, tandis qu’un transport sanitaire pourrait passer à 16 euros. De plus, le doliprane ne serait plus remboursé vu que son prix est inférieur à 2 euros, ce qui montre bien la répercussion concrète de ces nouvelles mesures.

Le plafond annuel des consultations chez le médecin passerait de 50 à 100 euros, ce qui veut dire qu’un Français ayant régulièrement besoin de soins dépenserait au maximum 200 euros par an, contre 100 euros aujourd’hui. Ces dispositions ont pour but de pousser les Français à limiter leurs consultations, selon le gouvernement.

Une opposition syndicale décidée

Les syndicats de l’Assurance-maladie, comme l’UNSA et la CGT, s’opposent fermement à ces propositions. Ils dénoncent ce qu’ils considèrent comme une attaque sur les plus fragiles, en particulier sur les malades. Dominique Corona de l’UNSA a exprimé son mécontentement en déclarant à RMC : « Le gouvernement s’attaque aux plus faibles, les malades. Et on ne choisit pas d’être malade. » Frédérique Galliat, secrétaire nationale à l’UNSA en charge de la santé, critique également le fait que le débat n’ait pas eu lieu de manière démocratique, pointant du doigt le passage en force pendant la période estivale.

Les syndicats rappellent que ces mesures ont été glissées discrètement pendant les vacances d’août, sans respecter les délais habituels pour une discussion publique. Ils réclament un report immédiat des décisions afin d’avoir une vraie discussion ouverte.

Les craintes des associations et les raisons invoquées par le gouvernement

Les associations de patients redoutent que cette modulation des remboursements n’oblige les Français aux revenus modestes à renoncer aux soins dont ils ont besoin. Agnès Giannotti, présidente de MG France, juge cette mesure socialement injuste : « C’est une mesure qui touche les plus pauvres, les plus malades […]. » Elle insiste sur le fait que cela pénaliserait particulièrement ceux qui doivent se rendre chez le médecin.

De son côté, le gouvernement veut réaliser des économies tout en avertissant contre une surconsommation de soins médicaux par la population française. Même si le Conseil d’administration de l’Assurance-maladie a donné son avis consultatif sur ces décrets, le ministère de la Santé n’a pas encore précisé ce qu’il allait en faire, mais cette réduction des indemnités pourrait avoir des répercussions similaires.

L’avenir de ces décrets reste incertain, l’opposition grandissante risquant de modifier leur mise en application finale. Ce débat met en lumière la complexité et la sensibilité des politiques publiques face à la crise de la Sécurité sociale.