Scandale des subventions agricoles : la bombe politique qui menace le gouvernement grec

Une enquête européenne sur des fraudes massives aux aides agricoles de l’UE place le gouvernement grec sous une pression politique inattendue. Onze députés pourraient perdre leur immunité parlementaire, un séisme institutionnel qui fragilise la majorité conservatrice et relance le débat sur la gestion des fonds européens.

Une fraude aux subventions européennes qui remonte jusqu’au Parlement

L’affaire a commencé comme un dossier technique sur la gestion des aides agricoles européennes. Elle s’est transformée en crise politique. Le parquet européen a demandé la levée de l’immunité parlementaire de onze députés grecs afin de pouvoir les poursuivre dans une enquête sur une fraude massive aux subventions agricoles. Le mécanisme supposé est relativement simple : des éleveurs auraient déclaré de faux pâturages ou un nombre fictif d’animaux afin d’obtenir des aides de la politique agricole commune. Selon les enquêteurs, certains dossiers auraient été validés grâce à la complicité d’agents publics et de responsables politiques. Le système aurait fonctionné pendant plusieurs années, entre 2016 et 2023, via l’agence nationale chargée de distribuer les aides européennes, l’OPEKEPE. Bruxelles a déjà infligé à la Grèce une amende de 392 millions d’euros pour mauvaise gestion des fonds agricoles. L’ampleur de l’enquête explique la sensibilité politique du dossier. Les parlementaires concernés seraient majoritairement issus du parti conservateur Nouvelle Démocratie, la formation du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Mitsotakis tente de contenir l’incendie politique

Face au risque de crise, le Premier ministre grec a choisi une stratégie inhabituelle : demander lui-même que l’enquête avance rapidement. Kyriakos Mitsotakis a appelé le parquet européen à trancher vite sur d’éventuelles inculpations, tout en rappelant le principe de présomption d’innocence. Dans le même temps, plusieurs signaux politiques ont été envoyés :

un remaniement gouvernemental a déjà conduit à la démission d’un ministre et de plusieurs hauts responsables liés à l’agence agricole ;

a déjà conduit à la démission d’un ministre et de plusieurs hauts responsables liés à l’agence agricole ; certains anciens ministres cités dans l’affaire ont même demandé la levée volontaire de leur immunité parlementaire ;

; le gouvernement évoque désormais une réforme institutionnelle visant à séparer les fonctions ministérielles et parlementaires pour limiter les conflits d’intérêts.

L’objectif est clair : éviter que l’affaire ne se transforme en symbole d’un système clientéliste autour des subventions agricoles, un thème particulièrement sensible dans la politique grecque.

Un test politique pour l’Europe et la crédibilité des fonds européens

Au-delà de la Grèce, l’affaire touche un point névralgique de la politique européenne : la gestion des fonds agricoles de l’Union européenne, l’un des budgets les plus importants de Bruxelles. Les fraudes à la PAC ne sont pas nouvelles, mais l’intervention directe du Parquet européen, une institution relativement récente, change la dimension politique du dossier. Pour la première fois, une enquête transnationale vise directement des élus nationaux soupçonnés d’avoir facilité l’accès frauduleux à ces aides. Ce précédent pourrait avoir deux conséquences majeures :

Renforcer le rôle du parquet européen dans la lutte contre la corruption politique liée aux fonds européens. Accroître la pression sur les États membres pour améliorer leurs systèmes de contrôle.

Pour la Grèce, le risque est surtout politique. Si l’immunité des députés est levée par le Parlement, l’affaire pourrait se transformer en scandale durable autour de la majorité conservatrice à l’approche de prochaines échéances électorales. Dans un pays où la mémoire des crises financières et des politiques d’austérité reste vive, toute suspicion de détournement d’argent européen est particulièrement explosive. Le gouvernement Mitsotakis joue donc une partie délicate : démontrer qu’il coopère avec la justice tout en évitant que l’affaire ne devienne la nouvelle preuve d’un système politique accusé, depuis des décennies, de clientélisme et de favoritisme.