Secteur bancaire : pourquoi les embauches ont-elles autant baissé ?

Le secteur bancaire français enregistre seulement 34 400 embauches en 2025, soit 30% de moins qu’en 2022, marquant le plus bas niveau depuis 2013. Au-delà des chiffres, c’est tout un modèle d’emploi qui s’effondre : le métier de conseiller bancaire s’éteint, les femmes restent absentes des directions malgré 56% des effectifs, et l’apprentissage s’effondre. Décryptage d’une mutation qui redessine le visage du secteur.

L’essor des outils informatiques et de l’intelligence artificielle accélère cette transformation. Les tâches administratives répétitives (vérification de documents, calculs de capacité d’emprunt, gestion des incidents) sont désormais automatisées. Les algorithmes analysent les profils de risque, proposent des produits financiers personnalisés et répondent aux demandes courantes via des assistants virtuels. La productivité augmente, mais le besoin en personnel de front office diminue drastiquement. Les banques ajustent leurs recrutements en conséquence, comme le reconnaît sobrement la FBF dans son observatoire annuel des métiers : « Le secteur ajuste ses recrutements ».

Les femmes : 56% des effectifs mais absentes des postes clés

Aucune femme directrice générale dans les trois plus grandes banques françaises

Paradoxe frappant du secteur bancaire : les femmes représentent 56% des effectifs, mais aucune ne dirige BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole. Alors que la parité numérique est atteinte, voire dépassée, dans les rangs opérationnels, le plafond de verre demeure intact aux plus hauts niveaux de décision.

Les postes stratégiques (direction générale, comités exécutifs, présidence) restent largement masculins, malgré les discours sur la diversité et l’inclusion. Les enjeux de gouvernance bancaire dépassent les frontières françaises, mais l’absence de femmes aux commandes interroge sur la capacité du secteur à se transformer réellement.

Inégalités de genre : une question structurelle en arrière-plan

Au-delà des chiffres d’emploi, les inégalités de genre révèlent une résistance culturelle profonde. Les femmes occupent majoritairement des postes de conseillères, chargées de clientèle ou fonctions support, tandis que les hommes dominent les métiers de marché, la finance d’investissement et les directions opérationnelles.

Les écarts salariaux persistent, les promotions ralentissent après les premières maternités, et les réseaux informels de pouvoir restent masculins. La contraction des embauches risque d’aggraver ces inégalités : avec moins de postes disponibles, la compétition s’intensifie, et les biais de recrutement peuvent se renforcer.

L’apprentissage en crise : quel vivier pour demain ?

18 100 alternants en 2025 : comment l’État affaiblit les banques

Le nombre d’alternants dans le secteur bancaire a chuté de 8,6% pour atteindre 18 100 en 2025, son plus bas niveau depuis 2021. La FBF pointe directement la responsabilité de l’État : « Cette évolution résulte du repli de la politique publique de soutien à l’apprentissage ». Les aides aux grandes entreprises sont passées de 6 000 euros à 2 000 euros par alternant en 2025, rendant l’embauche de jeunes en formation moins attractive financièrement.

Or, l’apprentissage constituait le principal vivier de talents pour renouveler les effectifs. En tarissant cette source, l’État compromet la capacité du secteur à préparer sa relève, alors même que les départs en retraite s’accélèrent. Les arbitrages budgétaires publics ont des conséquences directes sur l’emploi privé.

Quel modèle d’emploi bancaire dans 5 ans ?

De l’agence physique aux plateformes numériques : la grande transition

Le secteur bancaire de 2031 ressemblera peu à celui d’aujourd’hui. Les agences physiques continueront de fermer, remplacées par des hubs numériques où quelques experts traiteront les dossiers complexes. Les conseillers généralistes auront disparu, laissant place à des spécialistes de niche (patrimoine, financement professionnel, restructuration de dettes) et à des développeurs capables de maintenir les infrastructures technologiques.

Les néobanques et fintechs, déjà concurrentes, pourraient devenir les principaux employeurs du secteur, avec des profils radicalement différents : data scientists, UX designers, ingénieurs en cybersécurité. Le secteur bancaire représente aujourd’hui 1,8% de l’emploi salarié privé en France, mais ce poids pourrait diminuer encore. La question n’est plus de savoir si le modèle va changer, mais à quelle vitesse et avec quelles conséquences sociales. Les banques qui anticipent cette mutation en formant leurs équipes aux nouveaux métiers survivront. Les autres rejoindront les industries disparues du XXe siècle.