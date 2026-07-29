Un avion militaire russe L-39 Albatros s’écrase à Krasnodar : les pilotes étaient en formation

Un avion militaire russe de type L-39 Albatros s’est écrasé dans le kraï de Krasnodar, dans le sud du pays. L’accident s’est produit lors d’un vol d’entraînement à basse altitude, selon les premières informations. La nouvelle a été annoncée ce lundi 27 juillet 2026 par la chaîne Telegram Fighterbomber, et rapportée par Le Parisien.

Le sort de l’équipage reste inconnu

Le ministère russe de la Défense n’avait publié, à l’heure où ces lignes sont écrites, aucun communiqué officiel. Ni le lieu exact du crash, ni le numéro d’immatriculation de l’appareil, ni l’unité d’aviation concernée n’ont été précisés par Fighterbomber. Le nombre de personnes à bord reste lui aussi inconnu : la configuration standard d’entraînement du L-39 prévoit une cabine biplace, avec un élève-pilote et un instructeur, mais rien ne permet d’affirmer que l’appareil était équipé ainsi lors de ce vol.

Les autorités du territoire de Krasnodar n’ont signalé aucun dégât ni aucune victime au sol. La cause de l’accident demeure elle aussi incertaine : rien n’indique à ce stade une erreur de pilotage, une défaillance technique ou une collision avec un obstacle. Aucun élément ne relie non plus cet accident à des hostilités ou à une intervention extérieure, qu’il s’agisse d’une attaque de drone ou d’un tir de défense antiaérienne.

Ce n’est pas la première fois qu’un L-39 s’écrase dans cette région. En août 2023 déjà, un appareil du même type s’était abîmé lors de son approche près d’un aérodrome du territoire de Krasnodar : le ministère de la Défense avait alors confirmé la mort d’un membre d’équipage, l’avion s’étant écrasé à l’intérieur même de l’aérodrome, sans dégâts au sol.

Plus tôt, en octobre 2018, un L-39 avait fini sa course en mer d’Azov, près du village de Dolzhanskaya, avec deux pilotes recherchés par les équipes de secours.

Le L-39 Albatros, dont la production en série a débuté au début des années 1970, compte plus de 2 800 exemplaires produits, ce qui en fait l’un des avions d’entraînement à réaction les plus répandus au monde. Utilisé pour la formation initiale et continue des pilotes militaires ainsi que pour l’entraînement au vol en conditions difficiles, il équipait déjà largement les écoles de pilotage soviétiques avant que de nombreux exemplaires ne restent en Russie après l’effondrement de l’URSS.

Certaines versions peuvent recevoir des armements légers sous les ailes, mais sa vocation première reste la formation du personnel navigant.