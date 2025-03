Selon ce notaire, voici l’âge parfait pour transmettre votre bien sans frais inutiles

En France, les droits de succession représentent souvent une vraie galère pour pas mal de familles. Les impôts sur les héritages peuvent mettre sérieusement la pression sur le budget, surtout en cas de sous-évaluation des biens. Mais pas de panique, il existe des solutions légales pour diminuer, voire éviter, ces frais. Pour vous donner une idée, en 2010, les taxes sur les successions ont rapporté près de 8 milliards d’euros à l’État.

Comprendre le barème des droits de succession

Les droits de succession se calculent à partir d’un barème progressif où le taux varie de 5 % à 45 % selon le montant hérité et le lien de parenté avec le défunt. Cette échelle variable rend une bonne préparation indispensable si l’on veut alléger le montant final à payer. Maître Mathieu Fontaine fait remarquer : « D’une manière générale, il y a un manque d’anticipation de la part des Français en matière de succession. » Pour éviter de se retrouver avec une note salée, il est conseillé de mettre en place des solutions avant d’atteindre 70 ans. Dès cet âge, la valeur de la nue-propriété transmise aux enfants est fixée à 60 %.

Astuces pour optimiser la transmission patrimoniale

Une des stratégies qui marche bien consiste à transférer la nue-propriété tout en gardant l’usufruit à vie. Concrètement, cela permet aux parents de continuer à utiliser le bien tandis que leurs enfants deviennent propriétaires en théorie. Au décès des parents, les enfants récupèrent automatiquement la pleine propriété sans avoir à payer de droits supplémentaires.

Deux solutions existent pour ceux qui souhaitent opter pour ce mécanisme :

Les parents achètent un bien immobilier et attribuent la nue-propriété à leurs enfants tout en se réservant l’usufruit à vie.

Les parents réalisent une donation en argent pour permettre à leurs enfants d’acheter ensemble un bien en démembrement de propriété.

Dans les deux cas, dès le décès des parents, le démembrement s’arrête et les enfants deviennent propriétaires sans frais additionnels.

Avantages fiscaux et points à surveiller

Les donateurs et leurs bénéficiaires peuvent profiter d’un abattement fiscal pouvant aller jusqu’à 100 000 euros par enfant tous les quinze ans, et bénéficier d’exonérations fiscales sur certaines donations. Toutefois, ces dispositifs ne sont applicables que si le donateur n’a pas dépassé 80 ans. Il faut aussi garder à l’esprit que chaque transmission est définitive du point de vue fiscal. Pour gagner en souplesse dans la répartition des parts, certains préfèrent créer une Société Civile Immobilière (SCI) familiale afin d’acheter un bien et de distribuer les parts aux enfants (cette solution offre plus de flexibilité sur la répartition entre bénéficiaires, même si sa mise en place reste irréversible).

Planifier sa succession à l’avance est vraiment important dans notre époque d’incertitudes économiques, où certains couples envisagent d’inclure leurs enfants dès l’achat d’un nouveau bien immobilier.