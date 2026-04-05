Selon le Washington Post, la guerre contre l’Iran pourrait déclencher un choc économique mondial

Alors que le conflit s’intensifie au Moyen-Orient, les premières répercussions économiques apparaissent déjà. Dans une analyse publiée le 4 avril, le Washington Post estime que la guerre contre l’Iran pourrait provoquer un choc économique mondial en raison des tensions sur l’énergie, des perturbations logistiques et du risque d’une nouvelle poussée inflationniste.

Le détroit d’Ormuz au cœur du risque économique

Le principal facteur d’inquiétude concerne le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial transporté par voie maritime. Selon plusieurs analyses citées par le Washington Post, près d’un cinquième du pétrole échangé dans le monde passe par cette zone. Toute perturbation du trafic maritime dans ce couloir énergétique provoque donc immédiatement des tensions sur les marchés pétroliers. Les investisseurs anticipent déjà des hausses durables des prix de l’énergie, ce qui entraîne mécaniquement une augmentation des coûts pour l’ensemble de l’économie mondiale. Le pétrole restant une ressource centrale pour les transports, l’industrie et l’agriculture, toute flambée des prix se diffuse rapidement dans l’ensemble du système économique.

Des effets en chaîne sur l’industrie et le commerce mondial

Au-delà du pétrole, les conséquences du conflit pourraient toucher de nombreuses chaînes d’approvisionnement. L’augmentation des coûts de transport se répercute déjà sur les entreprises de logistique et sur le commerce international. Certaines sociétés commencent à appliquer des surtaxes liées au carburant afin de compenser la hausse des prix de l’énergie. Les tensions concernent également les industries dépendantes de produits pétrochimiques ou de matières premières produites dans la région du Golfe. Les économistes redoutent un effet domino comparable à celui observé lors de grandes crises énergétiques passées, lorsque la hausse du pétrole s’est traduite par une augmentation des coûts de production dans la plupart des secteurs industriels.

Le spectre d’un retour de l’inflation mondiale

Pour de nombreux analystes, le risque principal réside dans un retour de fortes tensions inflationnistes. Une hausse prolongée du prix du pétrole se transmet rapidement aux prix des transports, de l’électricité et de nombreux biens de consommation. Cette situation pourrait contraindre les banques centrales à maintenir des taux d’intérêt élevés plus longtemps que prévu afin de contenir l’inflation. Dans un contexte économique déjà fragilisé par les tensions géopolitiques et commerciales, la guerre contre l’Iran pourrait ainsi ralentir la croissance mondiale. Plusieurs économistes évoquent même la possibilité d’un scénario de stagflation, combinant inflation élevée et croissance faible, si les perturbations énergétiques devaient se prolonger dans les mois à venir.