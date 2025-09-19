Ses vacances tournent au cauchemar : il reçoit une facture téléphonique de 37 000 € en rentrant du Maroc

Dominique, un Français de 63 ans qui tient le bar-tabac le Flynt à Maule, dans les Yvelines, a vécu une sacrée surprise. Après s’être rendu à Marrakech du 28 avril au 5 mai, il reçoit une facture faramineuse de 37 737,11 euros d’Orange. Ce cas illustre bien les aléas et les risques liés à l’usage des données mobiles en voyage.

Une surprise inattendue pour Dominique

Client fidèle d’Orange depuis trente-huit ans, Dominique n’avait jamais eu le moindre souci avec son opérateur. En juin, c’est une facture exorbitante qui lui parvient, due à une utilisation massive des données pendant son séjour au Maroc. Pourtant, il affirme avec conviction : « Je n’ai pas touché à mon téléphone ». Il faut savoir que son forfait inclut 5 Go de data utilisable dans les pays du Maghreb, et qu’il se rend régulièrement au Maroc sans jamais avoir dépassé les 140 euros de facturation auparavant.

Face à cette situation inexplicable, Dominique se demande si son téléphone n’a pas été piraté, soulignant l’importance de la vigilance face aux arnaques. Pourtant, Orange a envoyé au moins 16 SMS d’alerte sur sa consommation, le premier étant déclenché quand 80 % de son forfait était utilisé. Dominique indique cependant ne pas avoir vu ces messages.

La position d’Orange et la réduction de la facture

Orange affirme qu’il n’y a eu ni piratage ni défaillance technique. L’opérateur explique que la facturation découle d’une communication continue enregistrée le 2 mai, entre 3h39 et 6h34. Toutefois, appréciant la fidélité et la bonne foi de Dominique, et compte tenu de son historique sans impayés, Orange a exceptionnellement réduit la facture initiale à 500 euros, montrant qu’un dédommagement possible peut être accordé dans certaines situations.

Cette baisse de tarif va de pair avec la réactivation rapide de tous les services qui avaient été suspendus par précaution : l’abonnement mobile, l’accès à Internet et même le terminal de carte bancaire de son commerce ont été remis en service immédiatement après cet accord.

Une issue négociée mais une volonté de se battre

Dominique, soulagé par cette tournure des événements, était pourtant prêt à se lancer dans une procédure judiciaire pour défendre ses droits. Il confiait d’ailleurs : « De toute façon, j’étais déterminé à aller jusqu’au bout et à saisir la justice si cela s’avérait nécessaire ». Heureusement pour lui, un arrangement a été trouvé avant d’en arriver à ce point.

Ce récit rappelle aux utilisateurs de portables de bien surveiller leur consommation lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Les frais peuvent rapidement grimper sans qu’on ne s’en rende compte, ce qui souligne l’importance de choisir un forfait mobile illimité adapté. Pour Dominique, cette mésaventure restera un souvenir fort et un avertissement de rester vigilant lors de l’utilisation de son téléphone à l’étranger.