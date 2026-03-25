Pouvoir d’achat : les jeunes pénalisés dans leur insertion

Pouvoir d’achat en berne, dépenses contraintes en hausse : chez les jeunes, les difficultés financières ne se contentent plus d’affecter le quotidien. Elles redessinent les parcours, limitent les choix d’étude et freinent l’accès au travail.

Les jeunes face à un pouvoir d’achat dégradé et une précarité croissante

La pression financière qui pèse sur les jeunes se mesure d’abord à l’aune de leur reste à vivre. D’après l’Observatoire StudHelp 2025, plus d’un étudiant sur deux, soit 57,7 %, dispose de 100 euros ou moins après dépenses contraintes. Plus frappant encore, 96,2 % vivent avec moins de 500 euros disponibles chaque mois.

Dans ces conditions, les dépenses essentielles deviennent un casse-tête permanent. L’alimentation est l’un des premiers postes impactés : 91,4 % des jeunes déclarent ne pas pouvoir manger équilibré de façon régulière. Cette dégradation du pouvoir d’achat se répercute également sur le lien social, avec 83,1 % des étudiants qui se sentent isolés.

Par ailleurs, les arbitrages financiers touchent aussi la santé. Ainsi, 54,3 % des étudiants ont déjà renoncé à consulter un professionnel médical pour des raisons économiques, selon StudHelp. Une donnée révélatrice d’un renoncement contraint qui dépasse le simple cadre budgétaire.

Des finances sous tension et des renoncements quotidiens

Face à ces contraintes, les jeunes ajustent progressivement leurs comportements de consommation. Les premières coupes concernent les dépenses sociales : 62,2 % des étudiants déclarent avoir limité leurs sorties et loisirs au cours du dernier mois, d’après le baromètre StudHelp 2026. Dans le même temps, 58,5 % ont restreint leurs dépenses alimentaires.

Ce phénomène suit une logique progressive. D’abord, la qualité des repas diminue : 39,7 % des jeunes mangent moins équilibré. Ensuite, la quantité baisse, avec 29 % qui sautent des repas. Enfin, certains réduisent leurs dépenses d’hygiène, à hauteur de 16 %, pour préserver un minimum alimentaire.

Cependant, au-delà des restrictions matérielles, un autre mécanisme s’installe : le non-recours aux aides. Près de la moitié des étudiants, soit 44,8 %, déclarent avoir déjà refusé une aide par crainte du regard des autres. Comme le souligne Florian Rippert, directeur général de StudHelp, « la précarité étudiante n’est pas un “petit passage difficile”. Elle fabrique des trajectoires empêchées ».

un frein direct à l’accès au travail

Les conséquences de cette situation dépassent largement le cadre des études. Elles influencent directement l’entrée sur le marché du travail. En outre, 62,9 % des jeunes ont déjà renoncé à une opportunité, qu’il s’agisse d’un stage, d’une alternance ou d’une mobilité, faute de moyens financiers.

Ce constat met en évidence une inégalité structurelle. Accéder à certaines expériences professionnelles nécessite des ressources initiales : logement, transport, frais d’installation. Or, pour de nombreux jeunes, ces coûts représentent un obstacle insurmontable.

Comme l’explique Florian Rippert, « quand on renonce à demander de l’aide par honte, ou à saisir un stage faute d’argent, ce n’est pas une statistique : c’est un avenir qui se rétrécit ». Derrière ces renoncements se dessine un risque accru de déclassement.

Dans ce contexte, le manque de réseau apparaît comme la principale inquiétude pour 35,7 % des étudiants. À cela s’ajoutent la fatigue et le stress liés à la situation financière (25,9 %) ainsi que la nécessité de cumuler études et emploi (23,7 %). Ce cumul d’activités réduit mécaniquement le temps consacré à la formation et à la recherche d’emploi.