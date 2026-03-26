Mauvaise nouvelle pour les jeunes nés en 2008 : les forces armées confirment un service militaire obligatoire d’un an dès cette année

Le service militaire alimente depuis longtemps débats et réformes dans pas mal de pays. En Colombie et au Mexique, cette obligation évolue différemment : elle touche surtout les jeunes hommes et reflète des politiques adaptées à la réalité nationale.

En Colombie : règles et organisation

En Colombie, le service militaire est obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 24 ans, confirme Cronista. Dès qu’ils atteignent la majorité, ces jeunes doivent se présenter aux autorités pour préciser leur situation militaire.

Cette obligation est encadrée par la Loi 1861 de 2017, qui a modernisé le système de recrutement, introduisant des compensations économiques et ajoutant des exceptions pour certains groupes, comme les personnes handicapées, les hommes mariés, ceux avec des enfants, et les membres de communautés indigènes.

Les convocations pour le service militaire sont gérées par l’Armée nationale et d’autres entités de sécurité de l’État. Traditionnellement, les jeunes bacheliers effectuent un service de 12 mois, tandis que ceux sans diplôme peuvent être mobilisés jusqu’à 18 mois. La mission pendant le service comprend des tâches de soutien logistique et des opérations de sécurité à travers diverses régions de Colombie.

Pour reconnaître l’engagement des conscrits, l’État a récemment augmenté les avantages économiques, offrant une bonification mensuelle proche du salaire minimum, ainsi que des bénéfices en nature tels que l’alimentation, l’hébergement et les soins médicaux.

Au Mexique : une réforme prévue pour 2026

Au Mexique, le Servicio Militar Nacional (SMN) est sur le point de connaître une réforme significative prévue pour 2026. Cette réforme vise à moderniser l’institution et à rendre le service obligatoire plus compatible avec les exigences personnelles et professionnelles des jeunes hommes mexicains, particulièrement ceux nés en 2008.

Le nouveau format intensif se déroulerait sur 13 samedis, étalés sur trois mois, afin de se synchroniser avec les études et le travail des jeunes. L’idée est de diminuer la pression sur eux tout en maintenant le service militaire comme une étape porteuse d’opportunités professionnelles et éducatives.

L’inscription au service est indispensable et doit se faire entre le 2 janvier et le 15 octobre 2026, les autorités recommandant de ne pas attendre la fin de la période pour éviter les surcharges administratives. Les candidats doivent soumettre divers documents, notamment leur acte de naissance, CURP, justificatif de domicile et des photographies spécifiques, à la Junta de Reclutamiento locale.