Un marin français fait son jogging sur le pont : son appli de fitness dévoile la position exacte du porte-avions Charles de Gaulle

Le récent incident impliquant l’application de fitness Strava a mis en lumière les risques liés à l’utilisation d’applications connectées dans le milieu militaire. Un marin français a, sans le vouloir, rendu publique la position du porte-avions Charles de Gaulle en publiant une activité de course à pied sur Strava. Cet événement pose des questions sur la sécurité des opérations militaires et sur l’usage de technologies grand public dans des situations sensibles.

Comment la position a été dévoilée

Un marin français a enregistré un parcours de 7 km sur Strava, avec une montre connectée, révélant la position du Charles de Gaulle le 13 mars, rapporte franceinfo. Initialement basé dans la mer Baltique, le porte-avions avait reçu l’ordre de se diriger vers le Moyen-Orient le 3 mars. La publication de ce parcours, en mode public, a permis d’identifier sa position dans la mer Méditerranée, à environ 100 km au sud de la Turquie et à l’ouest de Chypre. La presse, dont Le Monde, a utilisé ces données associées à des images satellites pour confirmer l’emplacement exact du bâtiment.

Déploiement et acteurs impliqués

Le déploiement du Charles de Gaulle s’inscrit dans une situation de tensions avec l’Iran. Le président Emmanuel Macron a présenté cette mission comme défensive, visant à protéger les alliés de la France et, si besoin, à évacuer des citoyens français. Plusieurs bâtiments de guerre accompagnaient le porte-avions pendant ce trajet de plusieurs semaines, mais le nombre exact n’a pas été précisé.

Le porte-parole militaire français, cité par Le Monde, a rappelé que l’utilisation publique de Strava allait à l’encontre des directives en vigueur. Parmi les autres acteurs et forces mentionnés figurent la Marine nationale française, les forces russes, les forces spéciales opérant au Niger, et les forces américaines.

Risques pour la sécurité et recommandations

Cet incident remet en question l’utilisation d’applications de fitness par les militaires, puisque des données sensibles peuvent se retrouver accessibles au public. Des cas antérieurs ont déjà montré que des applications similaires ont permis de révéler des installations militaires secrètes en Syrie et des positions de forces spéciales au Niger. Les forces militaires, et en particulier les militaires eux-mêmes, doivent donc vérifier les réglages de confidentialité des applications qu’ils utilisent, conformément aux directives qui recommandent de ne pas laisser ces outils en mode public.