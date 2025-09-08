SNCF : le 18 septembre s’annonce noir — trois syndicats prêts à paralyser vos trajets

La rentrée sociale s’annonce mouvementée avec l’appel à la grève lancé par trois syndicats majeurs de la SNCF pour le 18 septembre. Ce mouvement vise à dénoncer le budget du gouvernement et ses mesures d’austérité, jugées trop sévères par les organisations syndicales. Cette mobilisation pourrait sérieusement perturber les perturbations ferroviaires en France et suscite de vives interrogations sur l’avenir du secteur.

Un appel unanime

Les syndicats CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots – qui rassemblent 70% des voix aux dernières élections professionnelles – unissent leurs forces pour inviter « toutes les cheminotes et tous les cheminots à se mobiliser massivement ». Cet appel, relayé par des manifestations prévues partout dans le pays, montre bien l’ampleur du mécontentement.

Lors d’une réunion intersyndicale, l’Unsa Ferroviaire avait déjà appelé à la grève. La CGT-Cheminots et la CFDT-Cheminots ont vite suivi l’initiative, affichant une unité inhabituelle parmi ces organisations. Par contre, Sud-Rail, présent à la réunion, n’a pas signé le communiqué commun, même s’il avait lancé, de son côté, une grève distincte pour le 10 septembre.

Vives critiques sur le budget

Les syndicats n’y vont pas par quatre chemins pour critiquer le budget. Thierry Nier, secrétaire général de la CGT-Cheminots, l’a qualifié de « très violent », insistant sur les dégâts qu’il causera pour les salariés de tout le pays. De son côté, Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT-Cheminots, a souligné l’urgence de tracer un futur pour le ferroviaire afin de conserver les emplois dans ce secteur important. Fabrice Charrière, de l’Unsa-Ferroviaire, a notamment pointé du doigt la suppression prévue de deux jours fériés dans le budget 2026, qu’il considère comme du travail gratuit imposé aux travailleurs : « Deux jours à travailler gratuitement, je ne sais pas qui est aujourd’hui d’accord pour ça. »

Les syndicats avancent des solutions comme :

l’augmentation des recettes

l’arrêt des réductions fiscales offertes aux plus aisés

Une mobilisation qui s’étend

Le mécontentement ne se limite pas aux chemins de fer. En Île-de-France, les syndicats de la RATP ont aussi décidé d’appeler à une grande journée de grève et de manifestation pour le 18 septembre. Par ailleurs, plusieurs syndicats du secteur aérien, dont le SNCTA, se rallient eux aussi en appelant à cesser le travail ce même jour.

Cette convergence montre un front uni contre les politiques d’austérité du gouvernement. D’ailleurs, une nouvelle rencontre entre les organisations syndicales du ferroviaire est prévue avant la date butoir, afin de préparer un mouvement encore plus important.

Un enjeu pour toute la nation

À l’approche de ce jour, il est évident que cette journée pourrait marquer un tournant dans le dialogue social en France. Les syndicats espèrent non seulement se faire entendre, mais aussi influencer les décisions politiques futures concernant le budget et ses conséquences sur les travailleurs.

Ce mouvement reflète un mécontentement généralisé face aux choix économiques actuels et soulève la question de la manière de trouver un juste milieu entre la rigueur budgétaire et la justice sociale. Pour chaque citoyen qui dépend quotidiennement des services publics comme ceux offerts par la SNCF ou la RATP, cette mobilisation revêt une importance particulière, car elle touche directement leur vie quotidienne ainsi que celle des travailleurs impliqués.